Fluminense vs Dep. La Guaira: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del grupo C de la Copa Libertadores

Dep. La Guaira y Fluminense se enfrentarán en el Maracanã el próximo miércoles 27 de mayo desde las 19:30 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 6 del grupo C de la Copa Libertadores.

Así llegan Fluminense y Dep. La Guaira

Impulsado por su buen resultado en la jornada pasada, el conjunto local esperará más de lo mismo después de haber celebrado una victoria en la fecha anterior. Por su parte, la visita llega necesitada de un triunfo luego de caer derrotado en su último encuentro.

Últimos resultados de Fluminense en partidos de la Copa Libertadores

Fluminense venció por 2-1 a Bolívar. Después de caer en 2 oportunidades y empatar 2 cotejos, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 6 goles y ha podido vencer el arco rival 4 veces.

Últimos resultados de Dep. La Guaira en partidos de la Copa Libertadores

Dep. La Guaira perdió ante Independiente Riv. (M) por 2 a 4. El equipo visitante no logra continuidad, con resultados bastante diversos en los partidos recientes: 1 derrota y 3 empates. Logró convertir 5 goles y le han encajado 10.

El último mano a mano en este certamen fue el 7 de abril, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y sellaron un empate en 0.

En un duelo que promete mucho, Fluminense y La Guaira necesitan sumar los tres puntos para continuar con chances de pasar a la próxima ronda del torneo.

José Cabero Rebolledo fue designado para controlar el partido.

Horario Fluminense y Dep. La Guaira, según país