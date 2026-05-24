Peñarol vs Santa Fe: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del grupo E de la Copa Libertadores

El cotejo entre Peñarol y Santa Fe, por la fecha 6 del grupo E de la Copa Libertadores, se jugará el próximo miércoles 27 de mayo, a partir de las 19:30 horas, en el estadio Campeón del Siglo.

Así llegan Peñarol y Santa Fe

Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.

Últimos resultados de Peñarol en partidos de la Copa Libertadores

Peñarol viene de un resultado igualado, 1-1, ante Corinthians. Posee un historial reciente de 2 empates y 2 derrotas en los últimos 4 partidos disputados, sumando 4 goles a favor y habiendo recibido 7.

Últimos resultados de Santa Fe en partidos de la Copa Libertadores

Santa Fe llega con ventaja tras derrotar a Platense con un marcador 2 a 1. La visita ha sido vencida 2 veces y ha empatado en 2 ocasiones en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 5 goles y le han convertido 7.

La última vez que chocaron en esta competencia fue el 9 de abril, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y no se sacaron ventaja: igualaron 1 a 1.

Se enfrentan dos realidades distintas: El Cardenal quiere sellar su clasificación a los Octavos de Final, mientras que Peñarol se quedó en el camino al quedar último en la tabla de la fase de grupos.

Carlos Ortega Jaimes es el elegido para dirigir el partido.

Horario Peñarol y Santa Fe, según país