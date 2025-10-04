Envigado vs Pereira: previa, horario y cómo llegan para la llave 3 de la Copa Colombia

El Equipo Naranja y la Furia Matecaña juegan por la llave 3 de la Copa Colombia el martes 7 de octubre. El partido será desde las 15:00 horas en el estadio Polideportivo Sur.

Los últimos 2 encuentros entre ambos equipos terminaron con 1 victoria para el local y un total de 1 encuentro empatado. El último juego entre ambos en este torneo fue el 11 de abril, en Fase de Grupos del torneo Colombia - Copa Águila 2019, y terminó con un marcador 3-1 a favor de Pereira.

Próximo partido de Envigado en Colombia - Copa Colombia 2025

Llave 3: vs Pereira: 21 de octubre - 20:00 horas

Próximo partido de Pereira en Colombia - Copa Colombia 2025

Llave 3: vs Envigado: 21 de octubre - 20:00 horas

Los resultados de Envigado en partidos de la Copa Colombia

Fase 1A: Orsomarso 0 vs Envigado 1 (30 de mayo)

Fase 1A: Envigado 2 vs Barranquilla FC 1 (7 de junio)

Fase 1A: Alianza FC 3 vs Envigado 3 (11 de junio)

Fase 1A: Envigado 2 vs Águilas Doradas Rionegro 0 (15 de junio)

Octavos de final: Envigado 1 vs Millonarios 0 (3 de septiembre)

Octavos de final: Millonarios 0 vs Envigado 0 (16 de septiembre)

Los resultados de Pereira en partidos de la Copa Colombia

Fase 1A: Pereira 0 vs Fortaleza FC 0 (2 de junio)

Fase 1A: Leones FC 2 vs Pereira 2 (7 de junio)

Fase 1A: Pereira 2 vs La Equidad 0 (11 de junio)

Fase 1A: Bogotá FC 0 vs Pereira 3 (16 de junio)

Octavos de final: Pereira 4 vs Real Cundinamarca 3 (26 de agosto)

Octavos de final: Real Cundinamarca 2 vs Pereira 1 (3-4 en penales a favor de Pereira) (2 de septiembre)

Horario Envigado y Pereira, según país