Everton vs Liverpool: previa, horario y cómo llegan para la fecha 33 de la Premier League

Everton recibirá a Liverpool, en el marco de la fecha 33 de la Premier League, el próximo domingo 19 de abril a partir de las 08:00 horas, en el estadio Goodison Park.
Así llegan Everton y Liverpool
El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.
Últimos resultados de Everton en partidos de la Premier League
Everton sacó un empate por 2 en su visita a Brentford. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 3 triunfos y 1 partido perdido. Ha recibido 6 goles en su arco y ha marcado 10 tantos en el rival.
Últimos resultados de Liverpool en partidos de la Premier League
Liverpool viene de derrotar a Fulham con un marcador 2 a 0. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 1 oportunidad, resultó perdedor en 2 ocasiones e igualó en 1 encuentro. Anotó 10 goles y le han convertido 7 en su arco.
La última quinteta de encuentros entre ambos está en 1 triunfo el local, 1 empate y 3 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 20 de septiembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y el marcador favoreció a Liverpool con un marcador de 2-1.
El local se ubica en el octavo puesto con 47 puntos (13 PG - 8 PE - 11 PP), mientras que el visitante tiene 52 unidades y se coloca en quinto lugar de la tabla (15 PG - 7 PE - 10 PP).
Chris Kavanagh será el juez que impartirá justicia en el encuentro.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|70
|32
|21
|7
|4
|38
|2
|Manchester City
|64
|31
|19
|7
|5
|35
|3
|Manchester United
|55
|32
|15
|10
|7
|12
|5
|Liverpool
|52
|32
|15
|7
|10
|10
|8
|Everton
|47
|32
|13
|8
|11
|2
Próximos partidos de Everton en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 34: vs West Ham United: 25 de abril - 09:00 horas
- Fecha 35: vs Manchester City: 4 de mayo - 14:00 horas
- Fecha 36: vs Crystal Palace: 9 de mayo - 09:00 horas
- Fecha 37: vs Sunderland: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 38: vs Tottenham: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Liverpool en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 34: vs Crystal Palace: 25 de abril - 09:00 horas
- Fecha 35: vs Manchester United: 3 de mayo - 09:30 horas
- Fecha 36: vs Chelsea: 9 de mayo - 06:30 horas
- Fecha 37: vs Aston Villa: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 38: vs Brentford: Fecha y horario a confirmar
Horario Everton y Liverpool, según país
- Argentina: 10:00 horas
- Colombia y Perú: 08:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 09:00 horas