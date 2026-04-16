Everton vs Liverpool: previa, horario y cómo llegan para la fecha 33 de la Premier League

Everton recibirá a Liverpool, en el marco de la fecha 33 de la Premier League, el próximo domingo 19 de abril a partir de las 08:00 horas, en el estadio Goodison Park.

Así llegan Everton y Liverpool

El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.

Últimos resultados de Everton en partidos de la Premier League

Everton sacó un empate por 2 en su visita a Brentford. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 3 triunfos y 1 partido perdido. Ha recibido 6 goles en su arco y ha marcado 10 tantos en el rival.

Últimos resultados de Liverpool en partidos de la Premier League

Liverpool viene de derrotar a Fulham con un marcador 2 a 0. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 1 oportunidad, resultó perdedor en 2 ocasiones e igualó en 1 encuentro. Anotó 10 goles y le han convertido 7 en su arco.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 1 triunfo el local, 1 empate y 3 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 20 de septiembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y el marcador favoreció a Liverpool con un marcador de 2-1.

El local se ubica en el octavo puesto con 47 puntos (13 PG - 8 PE - 11 PP), mientras que el visitante tiene 52 unidades y se coloca en quinto lugar de la tabla (15 PG - 7 PE - 10 PP).

Chris Kavanagh será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 70 32 21 7 4 38 2 Manchester City 64 31 19 7 5 35 3 Manchester United 55 32 15 10 7 12 5 Liverpool 52 32 15 7 10 10 8 Everton 47 32 13 8 11 2

Próximos partidos de Everton en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 34: vs West Ham United: 25 de abril - 09:00 horas

Fecha 35: vs Manchester City: 4 de mayo - 14:00 horas

Fecha 36: vs Crystal Palace: 9 de mayo - 09:00 horas

Fecha 37: vs Sunderland: Fecha y horario a confirmar

Fecha 38: vs Tottenham: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Liverpool en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 34: vs Crystal Palace: 25 de abril - 09:00 horas

Fecha 35: vs Manchester United: 3 de mayo - 09:30 horas

Fecha 36: vs Chelsea: 9 de mayo - 06:30 horas

Fecha 37: vs Aston Villa: Fecha y horario a confirmar

Fecha 38: vs Brentford: Fecha y horario a confirmar

Horario Everton y Liverpool, según país