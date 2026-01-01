Fiorentina vs Cremonese: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Serie A

Fiorentina recibe el próximo domingo 4 de enero a Cremonese por la fecha 18 de la Serie A, a partir de las 09:00 horas en el estadio Artemio Franchi.

Así llegan Fiorentina y Cremonese

Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.

Últimos resultados de Fiorentina en partidos de la Serie A

Fiorentina cayó 0 a 1 ante Parma en el Ennio Tardini. Ha ganado 1 de sus últimos cinco partidos y perdido 3. Durante esos cotejos, convirtió 7 goles a sus oponentes y le han marcado 9 en su portería .

Últimos resultados de Cremonese en partidos de la Serie A

Cremonese llega a este encuentro con una derrota ante Napoli por 0 a 2. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos, 1 empate y 1 partido perdido. Ha logrado anotar 5 goles y recibieron 4.

El historial de los últimos 2 entre ambos equipos favorece al equipo local, que ha logrado 2 triunfos durante el campeonato. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 12 de marzo, en el torneo Italia - Serie A TIM 2022-2023, y Fiorentina fue el ganador por 0 a 2.

El local está en el vigésimo puesto con 9 puntos (1 PG - 6 PE - 10 PP), mientras que el visitante llegó a 21 unidades y se coloca en el décimo segundo lugar en el torneo (5 PG - 6 PE - 6 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Federico La Penna.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 36 16 12 0 4 21 2 Milan 35 16 10 5 1 14 3 Napoli 34 16 11 1 4 11 12 Cremonese 21 17 5 6 6 -2 20 Fiorentina 9 17 1 6 10 -11

Próximos partidos de Fiorentina en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 19: vs Lazio: 7 de enero - 14:45 horas

Fecha 20: vs Milan: 11 de enero - 09:00 horas

Fecha 21: vs Bologna: 18 de enero - 09:00 horas

Fecha 22: vs Cagliari: 24 de enero - 12:00 horas

Fecha 23: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Cremonese en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 19: vs Cagliari: 8 de enero - 12:30 horas

Fecha 20: vs Juventus: 12 de enero - 14:45 horas

Fecha 21: vs Hellas Verona: 19 de enero - 12:30 horas

Fecha 22: vs Sassuolo: 25 de enero - 06:30 horas

Fecha 23: vs Inter: Fecha y horario a confirmar

Horario Fiorentina y Cremonese, según país