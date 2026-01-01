Fútbol - Italia - Serie A

Fiorentina vs Cremonese: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Serie A

Todo lo que tienes que saber en la previa de Fiorentina vs Cremonese. El duelo, a disputarse en el estadio Artemio Franchi el domingo 4 de enero, comenzará a las 09:00 horas y será dirigido por Federico La Penna.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

1 de enero de 2026, 12:00 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Fiorentina recibe el próximo domingo 4 de enero a Cremonese por la fecha 18 de la Serie A, a partir de las 09:00 horas en el estadio Artemio Franchi.

Así llegan Fiorentina y Cremonese

Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.

Últimos resultados de Fiorentina en partidos de la Serie A

Fiorentina cayó 0 a 1 ante Parma en el Ennio Tardini. Ha ganado 1 de sus últimos cinco partidos y perdido 3. Durante esos cotejos, convirtió 7 goles a sus oponentes y le han marcado 9 en su portería .

Últimos resultados de Cremonese en partidos de la Serie A

Cremonese llega a este encuentro con una derrota ante Napoli por 0 a 2. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos, 1 empate y 1 partido perdido. Ha logrado anotar 5 goles y recibieron 4.

Fútbol

Mallorca vs Girona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Liga

Fútbol

Real Sociedad vs Atlético de Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Liga

Fútbol

Alavés vs Real Oviedo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Liga

Fútbol

Real Madrid vs Betis: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Liga

Fútbol

Sevilla vs Levante: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Liga

Fútbol

Hellas Verona vs Torino: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Serie A

Fútbol

Lazio vs Napoli: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Serie A

Fútbol

Inter vs Bologna: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Serie A

El historial de los últimos 2 entre ambos equipos favorece al equipo local, que ha logrado 2 triunfos durante el campeonato. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 12 de marzo, en el torneo Italia - Serie A TIM 2022-2023, y Fiorentina fue el ganador por 0 a 2.

El local está en el vigésimo puesto con 9 puntos (1 PG - 6 PE - 10 PP), mientras que el visitante llegó a 21 unidades y se coloca en el décimo segundo lugar en el torneo (5 PG - 6 PE - 6 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Federico La Penna.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter3616120421
2Milan3516105114
3Napoli3416111411
12Cremonese2117566-2
20Fiorentina9171610-11

Próximos partidos de Fiorentina en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 19: vs Lazio: 7 de enero - 14:45 horas
  • Fecha 20: vs Milan: 11 de enero - 09:00 horas
  • Fecha 21: vs Bologna: 18 de enero - 09:00 horas
  • Fecha 22: vs Cagliari: 24 de enero - 12:00 horas
  • Fecha 23: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Cremonese en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 19: vs Cagliari: 8 de enero - 12:30 horas
  • Fecha 20: vs Juventus: 12 de enero - 14:45 horas
  • Fecha 21: vs Hellas Verona: 19 de enero - 12:30 horas
  • Fecha 22: vs Sassuolo: 25 de enero - 06:30 horas
  • Fecha 23: vs Inter: Fecha y horario a confirmar

Horario Fiorentina y Cremonese, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
  • Colombia y Perú: 09:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
  • Venezuela: 10:00 horas

Más de Fútbol

Mallorca vs Girona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Liga

Real Sociedad vs Atlético de Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Liga

Alavés vs Real Oviedo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Liga

Real Madrid vs Betis: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Liga

Sevilla vs Levante: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Liga

Hellas Verona vs Torino: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Serie A

Lazio vs Napoli: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Serie A

Inter vs Bologna: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Serie A

Fiorentina vs Cremonese: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Serie A

Manchester City vs Chelsea: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Premier League

Noticias Destacadas