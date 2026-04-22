Fútbol - Inglaterra - Premier League

Fulham vs Aston Villa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 34 de la Premier League

La previa del choque de Fulham ante Aston Villa, a disputarse en el estadio Craven Cottage el sábado 25 de abril desde las 06:30 horas. El árbitro será Michael Oliver.

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22 de abril de 2026, 9:59 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Fulham recibirá a Aston Villa, en el marco de la fecha 34 de la Premier League, el próximo sábado 25 de abril a partir de las 06:30 horas, en el estadio Craven Cottage.

Así llegan Fulham y Aston Villa

El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.

Últimos resultados de Fulham en partidos de la Premier League

Fulham sacó un empate por 0 en su visita a Brentford. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos. Ha recibido 4 goles en su arco y ha marcado 3 tantos en el rival.

Últimos resultados de Aston Villa en partidos de la Premier League

Aston Villa viene de derrotar a Sunderland con un marcador 4 a 3. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 1 oportunidad, resultó perdedor en 2 ocasiones e igualó en 1 encuentro. Anotó 9 goles y le han convertido 11 en su arco.

Es mucha la diferencia que logró sacarle la visita en el historial del torneo al local: todas victorias en los últimos 5 enfrentamientos entre sí. Jugaron por última vez en esta competencia el 28 de septiembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y el marcador favoreció a Aston Villa con un marcador de 3-1.

El local se ubica en el décimo segundo puesto con 45 puntos (13 PG - 6 PE - 14 PP), mientras que el visitante tiene 58 unidades y se coloca en cuarto lugar de la tabla (17 PG - 7 PE - 9 PP).

Michael Oliver será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal7033217537
2Manchester City6732207536
3Manchester United58331610713
4Aston Villa583317796
12Fulham453313614-3

Próximos partidos de Fulham en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 35: vs Arsenal: 2 de mayo - 11:30 horas
  • Fecha 36: vs Bournemouth: 9 de mayo - 09:00 horas
  • Fecha 37: vs Wolverhampton: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 38: vs Newcastle United: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Aston Villa en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 35: vs Tottenham: 3 de mayo - 13:00 horas
  • Fecha 36: vs Burnley: 9 de mayo - 09:00 horas
  • Fecha 37: vs Liverpool: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 38: vs Manchester City: Fecha y horario a confirmar

Horario Fulham y Aston Villa, según país

  • Argentina: 08:30 horas
  • Colombia y Perú: 06:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 05:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 07:30 horas