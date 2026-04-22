Fulham vs Aston Villa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 34 de la Premier League

Fulham recibirá a Aston Villa, en el marco de la fecha 34 de la Premier League, el próximo sábado 25 de abril a partir de las 06:30 horas, en el estadio Craven Cottage.
Así llegan Fulham y Aston Villa
El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.
Últimos resultados de Fulham en partidos de la Premier League
Fulham sacó un empate por 0 en su visita a Brentford. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos. Ha recibido 4 goles en su arco y ha marcado 3 tantos en el rival.
Últimos resultados de Aston Villa en partidos de la Premier League
Aston Villa viene de derrotar a Sunderland con un marcador 4 a 3. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 1 oportunidad, resultó perdedor en 2 ocasiones e igualó en 1 encuentro. Anotó 9 goles y le han convertido 11 en su arco.
Es mucha la diferencia que logró sacarle la visita en el historial del torneo al local: todas victorias en los últimos 5 enfrentamientos entre sí. Jugaron por última vez en esta competencia el 28 de septiembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y el marcador favoreció a Aston Villa con un marcador de 3-1.
El local se ubica en el décimo segundo puesto con 45 puntos (13 PG - 6 PE - 14 PP), mientras que el visitante tiene 58 unidades y se coloca en cuarto lugar de la tabla (17 PG - 7 PE - 9 PP).
Michael Oliver será el juez que impartirá justicia en el encuentro.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|70
|33
|21
|7
|5
|37
|2
|Manchester City
|67
|32
|20
|7
|5
|36
|3
|Manchester United
|58
|33
|16
|10
|7
|13
|4
|Aston Villa
|58
|33
|17
|7
|9
|6
|12
|Fulham
|45
|33
|13
|6
|14
|-3
Próximos partidos de Fulham en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 35: vs Arsenal: 2 de mayo - 11:30 horas
- Fecha 36: vs Bournemouth: 9 de mayo - 09:00 horas
- Fecha 37: vs Wolverhampton: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 38: vs Newcastle United: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Aston Villa en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 35: vs Tottenham: 3 de mayo - 13:00 horas
- Fecha 36: vs Burnley: 9 de mayo - 09:00 horas
- Fecha 37: vs Liverpool: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 38: vs Manchester City: Fecha y horario a confirmar
Horario Fulham y Aston Villa, según país
- Argentina: 08:30 horas
- Colombia y Perú: 06:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 05:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 07:30 horas