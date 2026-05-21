Fulham vs Newcastle United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 38 de la Premier League

Newcastle United y Fulham se enfrentarán en el estadio Craven Cottage el próximo domingo 24 de mayo desde las 10:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 38 de la Premier League.
Así llegan Fulham y Newcastle United
La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo
Últimos resultados de Fulham en partidos de la Premier League
Fulham igualó 1-1 frente a Wolverhampton. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Le convirtieron 5 goles y registró solo 2 a favor.
Últimos resultados de Newcastle United en partidos de la Premier League
Newcastle United viene de un triunfo 3 a 1 frente a West Ham United. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 1 triunfo, 1 empate y 2 derrotas. Sumó un total de 8 goles y le metieron 6 en su arco.
En sus últimos 5 enfrentamientos en este campeonato, hubo victorias para cada lado: 2 para el anfitrión y 3 para el visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 25 de octubre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Newcastle United se llevó la victoria por 2 a 1.
El dueño de casa se encuentra en el décimo tercer puesto y tiene 49 puntos (14 PG - 7 PE - 16 PP), mientras que la visita sumó 49 unidades y está en el décimo primer lugar en el torneo (14 PG - 7 PE - 16 PP).
Robert Jones fue designado para controlar el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|82
|37
|25
|7
|5
|43
|2
|Manchester City
|78
|37
|23
|9
|5
|43
|3
|Manchester United
|68
|37
|19
|11
|7
|16
|11
|Newcastle United
|49
|37
|14
|7
|16
|0
|13
|Fulham
|49
|37
|14
|7
|16
|-6
Horario Fulham y Newcastle United, según país
- Argentina: 12:00 horas
- Colombia y Perú: 10:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 11:00 horas