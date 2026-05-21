Fulham vs Newcastle United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 38 de la Premier League

Newcastle United y Fulham se enfrentarán en el estadio Craven Cottage el próximo domingo 24 de mayo desde las 10:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 38 de la Premier League.

Así llegan Fulham y Newcastle United

La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo

Últimos resultados de Fulham en partidos de la Premier League

Fulham igualó 1-1 frente a Wolverhampton. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Le convirtieron 5 goles y registró solo 2 a favor.

Últimos resultados de Newcastle United en partidos de la Premier League

Newcastle United viene de un triunfo 3 a 1 frente a West Ham United. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 1 triunfo, 1 empate y 2 derrotas. Sumó un total de 8 goles y le metieron 6 en su arco.

En sus últimos 5 enfrentamientos en este campeonato, hubo victorias para cada lado: 2 para el anfitrión y 3 para el visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 25 de octubre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Newcastle United se llevó la victoria por 2 a 1.

El dueño de casa se encuentra en el décimo tercer puesto y tiene 49 puntos (14 PG - 7 PE - 16 PP), mientras que la visita sumó 49 unidades y está en el décimo primer lugar en el torneo (14 PG - 7 PE - 16 PP).

Robert Jones fue designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 82 37 25 7 5 43 2 Manchester City 78 37 23 9 5 43 3 Manchester United 68 37 19 11 7 16 11 Newcastle United 49 37 14 7 16 0 13 Fulham 49 37 14 7 16 -6

Horario Fulham y Newcastle United, según país