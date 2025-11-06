Fútbol - Italia - Serie A
Genoa vs Fiorentina: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 de la Serie A
Todo lo que tienes que saber en la previa de Genoa vs Fiorentina. El duelo, a disputarse en el estadio Luigi Ferraris el domingo 9 de noviembre, comenzará a las 09:00 horas y será dirigido por Marco Guida.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
Genoa recibe el próximo domingo 9 de noviembre a Fiorentina por la fecha 11 de la Serie A, a partir de las 09:00 horas en el estadio Luigi Ferraris.
Así llegan Genoa y Fiorentina
Los equipos llegan a este encuentro con suerte dispar. El local está motivado por la victoria obtenida en la jornada anterior, mientras que la visita necesita volver al triunfo tras haber caído frente a Lecce.
Últimos resultados de Genoa en partidos de la Serie A
Genoa sacó un triunfo frente a Sassuolo, con un marcador 2-1. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 1 partido empatado y 3 perdidos, con una cifra de 7 goles en contra y registró 4 a favor.
Últimos resultados de Fiorentina en partidos de la Serie A
Fiorentina llega a este encuentro con una derrota ante Lecce por 0 a 1. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 empate y 3 partidos perdidos. Ha logrado anotar 4 goles y recibieron 10.
Los cotejos más recientes muestran un total de 4 victorias para el conjunto visitante. El 1 restante terminó con un empate. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 2 de febrero, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Fiorentina fue el ganador por 2 a 1.
El local está en el décimo octavo puesto con 6 puntos (1 PG - 3 PE - 6 PP), mientras que el visitante llegó a 4 unidades y se coloca en el vigésimo lugar en el torneo (4 PE - 6 PP).
El árbitro encargado de dirigir el partido será Marco Guida.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Napoli
|22
|10
|7
|1
|2
|8
|2
|Inter
|21
|10
|7
|0
|3
|12
|3
|Milan
|21
|10
|6
|3
|1
|8
|18
|Genoa
|6
|10
|1
|3
|6
|-8
|20
|Fiorentina
|4
|10
|0
|4
|6
|-9
Próximos partidos de Genoa en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 12: vs Cagliari: 22 de noviembre - 09:00 horas
- Fecha 13: vs Hellas Verona: 29 de noviembre - 09:00 horas
- Fecha 14: vs Udinese: 8 de diciembre - 12:00 horas
- Fecha 15: vs Inter: 14 de diciembre - 12:00 horas
- Fecha 16: vs Atalanta: 21 de diciembre - 14:45 horas
Próximos partidos de Fiorentina en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 12: vs Juventus: 22 de noviembre - 12:00 horas
- Fecha 13: vs Atalanta: 30 de noviembre - 12:00 horas
- Fecha 14: vs Sassuolo: 6 de diciembre - 09:00 horas
- Fecha 15: vs Hellas Verona: 14 de diciembre - 09:00 horas
- Fecha 16: vs Udinese: 21 de diciembre - 12:00 horas
Horario Genoa y Fiorentina, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
- Colombia y Perú: 09:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
- Venezuela: 10:00 horas