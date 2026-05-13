Genoa y Milan se encuentran en la fecha 37

Genoa recibe el próximo domingo 17 de mayo a Milan por la fecha 37 de la Serie A, a partir de las 05:30 horas en el estadio Luigi Ferraris.

Así llegan Genoa y Milan

Los equipos llegan al encuentro con la necesidad de ganar. La visita sufrió una caída en la fecha pasada, mientras que el local viene de empatar en el estadio Artemio Franchi.

Últimos resultados de Genoa en partidos de la Serie A

En la jornada previa, Genoa igualó 0-0 el juego ante Fiorentina. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos, 1 empate y 1 partido perdido, en los que le han convertido 4 goles y marcó 4 tantos en el rival.

Últimos resultados de Milan en partidos de la Serie A

Milan llega a este encuentro con una derrota ante Atalanta por 2 a 3. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos. Ha logrado anotar 3 goles y recibieron 8.

Los cotejos más recientes muestran un total de 2 victorias para el conjunto visitante. Los 3 restantes terminaron con un empate. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 8 de enero, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y terminaron igualando en 1.

El local está en el décimo cuarto puesto con 41 puntos (10 PG - 11 PE - 15 PP), mientras que el visitante llegó a 67 unidades y se coloca en el cuarto lugar en el torneo (19 PG - 10 PE - 7 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 85 36 27 4 5 54 2 Napoli 70 36 21 7 8 18 3 Juventus 68 36 19 11 6 29 4 Milan 67 36 19 10 7 18 14 Genoa 41 36 10 11 15 -8

Próximo partido de Genoa en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 38: vs Lecce: Fecha y horario a confirmar

Próximo partido de Milan en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 38: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar

Horario Genoa y Milan, según país