Fútbol - Italia - Serie A

Genoa y Milan se encuentran en la fecha 37

Todo lo que tienes que saber en la previa de Genoa vs Milan. El duelo, a disputarse en el estadio Luigi Ferraris el domingo 17 de mayo, comenzará a las 05:30 horas.

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13 de mayo de 2026 a las 11:59 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Genoa recibe el próximo domingo 17 de mayo a Milan por la fecha 37 de la Serie A, a partir de las 05:30 horas en el estadio Luigi Ferraris.

Así llegan Genoa y Milan

Los equipos llegan al encuentro con la necesidad de ganar. La visita sufrió una caída en la fecha pasada, mientras que el local viene de empatar en el estadio Artemio Franchi.

Últimos resultados de Genoa en partidos de la Serie A

En la jornada previa, Genoa igualó 0-0 el juego ante Fiorentina. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos, 1 empate y 1 partido perdido, en los que le han convertido 4 goles y marcó 4 tantos en el rival.

Últimos resultados de Milan en partidos de la Serie A

Milan llega a este encuentro con una derrota ante Atalanta por 2 a 3. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos. Ha logrado anotar 3 goles y recibieron 8.

Los cotejos más recientes muestran un total de 2 victorias para el conjunto visitante. Los 3 restantes terminaron con un empate. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 8 de enero, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y terminaron igualando en 1.

El local está en el décimo cuarto puesto con 41 puntos (10 PG - 11 PE - 15 PP), mientras que el visitante llegó a 67 unidades y se coloca en el cuarto lugar en el torneo (19 PG - 10 PE - 7 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter8536274554
2Napoli7036217818
3Juventus68361911629
4Milan67361910718
14Genoa4136101115-8

Próximo partido de Genoa en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 38: vs Lecce: Fecha y horario a confirmar

Próximo partido de Milan en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 38: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar

Horario Genoa y Milan, según país

  • Argentina: 07:30 horas
  • Colombia y Perú: 05:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 04:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 06:30 horas