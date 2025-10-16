Suscribirse

Fútbol - España - Primera División

Getafe vs Real Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 de la Liga

Palpitamos la previa del choque entre Getafe y Real Madrid. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.

16 de octubre de 2025, 3:38 p. m.
El cotejo entre Getafe y Real Madrid, por la fecha 9 de la Liga, se jugará el próximo domingo 19 de octubre, a partir de las 14:00 horas, en el estadio Coliseum Alfonso Pérez.

Así llegan Getafe y Real Madrid

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Getafe en partidos de la Liga

Getafe quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Osasuna por un resultado de 1 a 2. En juegos recientes de la presente temporada, suma 1 victoria, 2 empates y 1 partido perdido, con 5 goles marcados y con 7 en su arco.

Últimos resultados de Real Madrid en partidos de la Liga

Real Madrid llega con ventaja tras derrotar a Villarreal con un marcador 3 a 1. La visita ha sido vencida 1 vez ha ganado 3 partidos en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 13 goles y le han convertido 8.

El historial del torneo favorece al conjunto visitante. En los últimos 5 enfrentamientos entre sí, siempre se quedó con el triunfo. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 23 de abril, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y fue Real Madrid quien ganó 0 a 1.

El local está en el décimo primer puesto y alcanzó 11 puntos (3 PG - 2 PE - 3 PP), mientras que el visitante ha logrado 21 unidades y busca una victoria para seguir prendido en la cima de la tabla (7 PG - 1 PP).

A Real Madrid le tocará ser local en la próxima fecha, cuando enfrente a Barcelona por el Clásico. El esperado duelo se jugará el 26 de octubre, desde las 10:15 horas, en el estadio Santiago Bernabéu.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Real Madrid21870110
2Barcelona19861113
3Villarreal1685126
4Betis1584315
11Getafe118323-2

Próximos partidos de Getafe en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 10: vs Athletic Bilbao: 25 de octubre - 11:30 horas
  • Fecha 11: vs Girona: 31 de octubre - 15:00 horas
  • Fecha 12: vs Mallorca: 9 de noviembre - 12:30 horas
  • Fecha 13: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Elche: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Real Madrid en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 10: vs Barcelona: 26 de octubre - 10:15 horas
  • Fecha 11: vs Valencia: 1 de noviembre - 15:00 horas
  • Fecha 12: vs Rayo Vallecano: 9 de noviembre - 10:15 horas
  • Fecha 13: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Girona: Fecha y horario a confirmar

Horario Getafe y Real Madrid, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela: 15:00 horas

