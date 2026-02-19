Getafe vs Sevilla: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 de la Liga

El duelo entre Getafe y Sevilla correspondiente a la fecha 25 se disputará en el estadio Coliseum Alfonso Pérez desde las 08:00 horas, el domingo 22 de febrero.
Así llegan Getafe y Sevilla
El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en 1 en la fecha pasada.
Últimos resultados de Getafe en partidos de la Liga
Getafe venció 2-1 a Villarreal en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 1 juego, 2 terminaron en empate y ha perdido 1. En ellos, recibió 3 goles en su arco y anotó 5 en la malla rival.
Últimos resultados de Sevilla en partidos de la Liga
En la jornada anterior, Sevilla igualó 1-1 el juego frente a Alavés. Con un historial irregular (1 derrota, 1 victoria y 2 empates en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 7 goles a favor y ha recibido 9 en su arco.
El conjunto local logró acumular 2 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 2 triunfos. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 25 de agosto, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y terminó con un marcador 1-2 a favor de Getafe.
El dueño de casa se encuentra en el décimo primer puesto y tiene 29 puntos (8 PG - 5 PE - 11 PP), mientras que la visita sumó 26 unidades y está en el décimo tercer lugar en el torneo (7 PG - 5 PE - 12 PP).
Sevilla se medirá ante Betis en una nueva edición del Derbi de Sevilla durante la siguiente jornada. El duelo de titanes se disputará el 1 de marzo y el estadio Benito Villamarín se convertirá en el epicentro del fútbol desde las 12:30 horas.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Real Madrid
|60
|24
|19
|3
|2
|34
|2
|Barcelona
|58
|24
|19
|1
|4
|39
|3
|Villarreal
|48
|24
|15
|3
|6
|19
|11
|Getafe
|29
|24
|8
|5
|11
|-8
|13
|Sevilla
|26
|24
|7
|5
|12
|-8
Próximos partidos de Getafe en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 26: vs Real Madrid: 2 de marzo - 15:00 horas
- Fecha 27: vs Betis: 7 de marzo - 08:00 horas
- Fecha 28: vs Atlético de Madrid: 14 de marzo - 10:15 horas
- Fecha 29: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 30: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Sevilla en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 26: vs Betis: 1 de marzo - 12:30 horas
- Fecha 27: vs Rayo Vallecano: 8 de marzo - 12:30 horas
- Fecha 28: vs Barcelona: 15 de marzo - 10:15 horas
- Fecha 29: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 30: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar
Horario Getafe y Sevilla, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas
- Colombia y Perú: 08:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
- Venezuela: 09:00 horas