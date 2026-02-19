Fútbol - España - Primera División

Getafe vs Sevilla: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 de la Liga

Toda la previa del duelo entre Getafe y Sevilla. El partido se jugará en el estadio Coliseum Alfonso Pérez el domingo 22 de febrero a las 08:00 horas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

19 de febrero de 2026, 10:35 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo entre Getafe y Sevilla correspondiente a la fecha 25 se disputará en el estadio Coliseum Alfonso Pérez desde las 08:00 horas, el domingo 22 de febrero.

Así llegan Getafe y Sevilla

El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en 1 en la fecha pasada.

Últimos resultados de Getafe en partidos de la Liga

Getafe venció 2-1 a Villarreal en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 1 juego, 2 terminaron en empate y ha perdido 1. En ellos, recibió 3 goles en su arco y anotó 5 en la malla rival.

Últimos resultados de Sevilla en partidos de la Liga

En la jornada anterior, Sevilla igualó 1-1 el juego frente a Alavés. Con un historial irregular (1 derrota, 1 victoria y 2 empates en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 7 goles a favor y ha recibido 9 en su arco.

Fútbol

Real Cundinamarca vs Orsomarso: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 de la Primera B

Fútbol

Bogotá FC vs Boca Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 de la Primera B

Fútbol

Villarreal vs Valencia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 de la Liga

Fútbol

Celta vs Mallorca: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 de la Liga

Fútbol

Barcelona vs Levante: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 de la Liga

Fútbol

Milan vs Parma: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Serie A

Fútbol

Atalanta vs Napoli: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Serie A

El conjunto local logró acumular 2 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 2 triunfos. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 25 de agosto, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y terminó con un marcador 1-2 a favor de Getafe.

El dueño de casa se encuentra en el décimo primer puesto y tiene 29 puntos (8 PG - 5 PE - 11 PP), mientras que la visita sumó 26 unidades y está en el décimo tercer lugar en el torneo (7 PG - 5 PE - 12 PP).

Sevilla se medirá ante Betis en una nueva edición del Derbi de Sevilla durante la siguiente jornada. El duelo de titanes se disputará el 1 de marzo y el estadio Benito Villamarín se convertirá en el epicentro del fútbol desde las 12:30 horas.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Real Madrid6024193234
2Barcelona5824191439
3Villarreal4824153619
11Getafe29248511-8
13Sevilla26247512-8

Próximos partidos de Getafe en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 26: vs Real Madrid: 2 de marzo - 15:00 horas
  • Fecha 27: vs Betis: 7 de marzo - 08:00 horas
  • Fecha 28: vs Atlético de Madrid: 14 de marzo - 10:15 horas
  • Fecha 29: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Sevilla en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 26: vs Betis: 1 de marzo - 12:30 horas
  • Fecha 27: vs Rayo Vallecano: 8 de marzo - 12:30 horas
  • Fecha 28: vs Barcelona: 15 de marzo - 10:15 horas
  • Fecha 29: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar

Horario Getafe y Sevilla, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas
  • Colombia y Perú: 08:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
  • Venezuela: 09:00 horas

Más de Fútbol

Real Cundinamarca vs Orsomarso: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 de la Primera B

Bogotá FC vs Boca Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 de la Primera B

Villarreal vs Valencia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 de la Liga

Celta vs Mallorca: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 de la Liga

Barcelona vs Levante: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 de la Liga

Milan vs Parma: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Serie A

Atalanta vs Napoli: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Serie A

Genoa vs Torino: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Serie A

Roma vs Cremonese: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Serie A

Noticias Destacadas