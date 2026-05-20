Girona vs Elche: previa, horario y cómo llegan para la fecha 38 de la Liga

El juego entre Girona y Elche se disputará el próximo sábado 23 de mayo por la fecha 38 de la Liga, a partir de las 14:00 horas en el estadio Municipal de Montilivi.

Así llegan Girona y Elche

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Girona en partidos de la Liga

Girona busca levantarse de su derrota ante Atlético de Madrid en el Riyadh Air Metropolitano. En los duelos recientes, ha perdido 2 y empatado 2, con 3 goles marcados y con 6 en su arco.

Últimos resultados de Elche en partidos de la Liga

En la jornada anterior, Elche derrotó 1-0 a Getafe. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 1 triunfo, 1 empate y 2 derrotas. En esos duelos, pudo celebrar 6 goles y le marcaron 7 en su arco.

El registro más reciente del torneo muestra al equipo local con 2 victorias y al conjunto visitante con 1 triunfo. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 7 de diciembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Elche lo ganó por 3 a 0.

El local está en el décimo octavo puesto y alcanzó 40 puntos (9 PG - 13 PE - 15 PP), mientras que el visitante ha logrado 42 unidades y está en el décimo sexto lugar en el campeonato (10 PG - 12 PE - 15 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 94 37 31 1 5 61 2 Real Madrid 83 37 26 5 6 40 3 Villarreal 69 37 21 6 10 22 16 Elche 42 37 10 12 15 -8 18 Girona 40 37 9 13 15 -16

Horario Girona y Elche, según país