Fútbol - España - Primera División

Girona vs Osasuna: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 de la Liga

La previa del choque de Girona ante Osasuna, a disputarse en el estadio Municipal de Montilivi el sábado 10 de enero desde las 12:30 horas.

7 de enero de 2026, 12:52 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Girona recibirá a Osasuna, en el marco de la fecha 19 de la Liga, el próximo sábado 10 de enero a partir de las 12:30 horas, en el estadio Municipal de Montilivi.

Así llegan Girona y Osasuna

El local llega ansioso por conseguir otra victoria como en el partido anterior de este campeonato. En tanto que la visita ha igualado su último encuentro y buscará volver a sumar de a tres.

Últimos resultados de Girona en partidos de la Liga

Girona viene de vencer a Mallorca con un marcador de 2-1. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 9 goles en contra y pudo convertir 5.

Últimos resultados de Osasuna en partidos de la Liga

Osasuna obtuvo un punto gracias a un empate en 1 frente a Athletic Bilbao. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 2, ha perdido 1 y ha empatado 1, con 8 goles a sus rivales y han vencido su valla 5 veces.

En el histórico de resultados obtenidos, los números indican una ventaja a favor de uno de los contendientes: 3 veces ganó el local y 2 la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 13 de abril, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y el marcador favoreció a Osasuna con un marcador de 2-1.

El local se ubica en el décimo séptimo puesto con 18 puntos (4 PG - 6 PE - 8 PP), mientras que el visitante tiene 19 unidades y se coloca en décimo segundo lugar de la tabla (5 PG - 4 PE - 9 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona4919161233
2Real Madrid4519143224
3Villarreal3817122318
12Osasuna1918549-3
17Girona1818468-17

Próximos partidos de Girona en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 20: vs Espanyol: 16 de enero - 15:00 horas
  • Fecha 21: vs Getafe: 26 de enero - 15:00 horas
  • Fecha 22: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 23: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Osasuna en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 20: vs Real Oviedo: 17 de enero - 12:30 horas
  • Fecha 21: vs Rayo Vallecano: 24 de enero - 08:00 horas
  • Fecha 22: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 23: vs Celta: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Elche: Fecha y horario a confirmar

Horario Girona y Osasuna, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
  • Colombia y Perú: 12:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
  • Venezuela: 13:30 horas

Noticias Destacadas