Girona vs Osasuna: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 de la Liga

Girona recibirá a Osasuna, en el marco de la fecha 19 de la Liga, el próximo sábado 10 de enero a partir de las 12:30 horas, en el estadio Municipal de Montilivi.
Así llegan Girona y Osasuna
El local llega ansioso por conseguir otra victoria como en el partido anterior de este campeonato. En tanto que la visita ha igualado su último encuentro y buscará volver a sumar de a tres.
Últimos resultados de Girona en partidos de la Liga
Girona viene de vencer a Mallorca con un marcador de 2-1. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 9 goles en contra y pudo convertir 5.
Últimos resultados de Osasuna en partidos de la Liga
Osasuna obtuvo un punto gracias a un empate en 1 frente a Athletic Bilbao. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 2, ha perdido 1 y ha empatado 1, con 8 goles a sus rivales y han vencido su valla 5 veces.
En el histórico de resultados obtenidos, los números indican una ventaja a favor de uno de los contendientes: 3 veces ganó el local y 2 la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 13 de abril, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y el marcador favoreció a Osasuna con un marcador de 2-1.
El local se ubica en el décimo séptimo puesto con 18 puntos (4 PG - 6 PE - 8 PP), mientras que el visitante tiene 19 unidades y se coloca en décimo segundo lugar de la tabla (5 PG - 4 PE - 9 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|49
|19
|16
|1
|2
|33
|2
|Real Madrid
|45
|19
|14
|3
|2
|24
|3
|Villarreal
|38
|17
|12
|2
|3
|18
|12
|Osasuna
|19
|18
|5
|4
|9
|-3
|17
|Girona
|18
|18
|4
|6
|8
|-17
Próximos partidos de Girona en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 20: vs Espanyol: 16 de enero - 15:00 horas
- Fecha 21: vs Getafe: 26 de enero - 15:00 horas
- Fecha 22: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 23: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 24: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Osasuna en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 20: vs Real Oviedo: 17 de enero - 12:30 horas
- Fecha 21: vs Rayo Vallecano: 24 de enero - 08:00 horas
- Fecha 22: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 23: vs Celta: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 24: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
Horario Girona y Osasuna, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
- Colombia y Perú: 12:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
- Venezuela: 13:30 horas