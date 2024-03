¿Incómodo en el Real Madrid? Ancelotti sorprendió en rueda de prensa antes del partido por Champions: “Hay más sufrimiento que felicidad”

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, confesó este martes que le “gusta” su trabajo al frente del banquillo del Real Madrid, aunque reconoció que “hay más sufrimiento que felicidad”, al mismo tiempo que advirtió de que ante el RB Leipzig, en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, deben realizar “un partido completo” si quieren “ganar la eliminatoria”.

“Es una oportunidad importante de seguir en una competición muy especial para nosotros. Tenemos que sacar nuestra mejor versión, porque la eliminatoria no se ha acabado todavía. Tenemos una pequeña ventaja, pero pensamos en jugar a nuestro mejor nivel desde el primer minuto hasta el último”, analizó el técnico en rueda de prensa.

El de Reggiolo recordó el partido de ida --que acabó con triunfo (0-1) blanco--, un duelo en el que los alemanes “tuvieron muchas oportunidades”. “Lo hicieron muy bien. Tenemos que mejorar, ser más peligrosos. Mañana va a ser un partido diferente, sin duda. Van a jugar más en transición que nosotros, hay gestionar esto a nivel defensivo. Ellos son muy peligrosos”, analizó.

El entrenador italiano del Real Madrid, Carlo Ancelotti, buscará certificar su paso a cuartos de final de la Champions League.(Foto de Alberto PIZZOLI / AFP) | Foto: AFP

“Hemos evaluado al partido de ida. Estamos preparados para mostrar la mejoría. A nivel defensivo, hemos sufrido y ahí tenemos que mejorar. Es un equipo muy peligroso en las transiciones, con delanteros muy rápidos. Vuelve Rüdiger, que nos va a ayudar en este sentido. Pero el partido tiene que ser completo. Solo un partido completo nos puede permitir ganar esta eliminatoria”, agregó Ancelotti como ingredientes para avanzar a cuartos.

Centrado en la solidez defensiva, el italiano avanzó la más que posible titularidad de Nacho Fernández junto al central alemán. “Tengo algunas dudas, sobretodo porque Nacho no se había entrenado, tenía una pequeña molestia, pero está disponible y tiene la misma oportunidad de los otros de empezar”, comentó.

Así, Tchouameni sería suplente por detrás de Camavinga, después de provocar de manera involuntaria la “desafortunada” y grave lesión del valencianista Diakhaby. “Hemos hablado con él, lo sentimos mucho, pero tenemos la confianza que con paciencia va a volver. Hemos estado cerca de él, lo hemos escuchado con confianza, con ganas, va a volver bien, obviamente le deseamos lo mejor”, se dirigió al central ‘che’.

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid. | Foto: AP

En el encuentro ante el Valencia, Bellingham acabó expulsado por protestar al árbitro, después de que este pitara el final del partido justo antes de que el inglés rematara a gol. “No he hablado con él. No necesito hablar con él de este asunto. El jugador intenta darlo todo en el campo, lo está haciendo muy bien. La tarjeta roja fue equivocada, tenía un poco de frustración, pero no hizo ningún tipo de insulto”, defendió.

“Nunca hay tranquilidad en un partido así, donde te juegas mucho de la temporada, donde tenemos que perseguir el sueño de seguir en esta competición que nos ha dado mucho éxito en el pasado. Yo siempre tengo la idea de no pensar en el árbitro antes del partido y me gustaría no pensar en él después del partido”, añadió sobre el papel del colegiado en Champions.

Ancelotti también protegió a Rodrygo Goes, con un solo gol en los últimos diez partidos, aunque, para el técnico, el paulista vive “un momento bueno por lo que aporta al equipo” y su “trabajo y compromiso”. “Está un poco menos acertado en la finalización. Esto ya ha pasado. Si no nos ha preocupado antes, no nos va a preocupar ahora. Lo importante para él es que aporta trabajo al equipo”, elogió.

El veterano entrenador, de 64 años, valoró su papel en la transición de este grupo, con “jugadores muy buenos, con mucha calidad” y que “quieren aprender, mejorar, ser parte de este club”. “Esto es lo más importante”, aplaudió. “Ellos aceptan todo lo que les propongo, meten todo lo que pueden para hacerlo bien, para ayudar al equipo a estar a tope”, añadió.

Carlo Ancelotti y Bellingham en Real Madrid | Foto: Getty Images

“Me gusta mi trabajo. Me gusta mucho, sobre todo aquí, en el Real Madrid, porque el Real Madrid es el mejor club para hacer este tipo de trabajo. Aunque es más el sufrimiento, porque hay muchas situaciones que tú tienes que manejar”, comentó sobre su profesión.