Inter de Palmira vs Quindío: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Primera B

Quindío e Inter de Palmira se enfrentarán en el estadio Francisco Rivera Escobar el próximo miércoles 4 de febrero desde las 17:30 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 3 de la Primera B.

Así llegan Inter de Palmira y Quindío

El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en en la fecha pasada.

Últimos resultados de Inter de Palmira en partidos de la Primera B

Inter de Palmira venció por 2-1 a Bogotá FC.

Últimos resultados de Quindío en partidos de la Primera B

Quindío igualó - ante Leones FC en la jornada anterior..

Un repaso por el historial de los últimos 4 enfrentamientos muestra una ventaja favorable para los locales, ya que ganó 3 veces, mientras que los visitantes empataron los juegos restantes. El último mano a mano en este certamen fue el 1 de agosto, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y Inter de Palmira se llevó la victoria por 2 a 1.

El dueño de casa se encuentra en el segundo puesto y tiene 6 puntos (2 PG), mientras que la visita sumó 3 unidades y está en el sexto lugar en el torneo (1 PG).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Envigado 6 2 2 0 0 4 2 Inter de Palmira 6 2 2 0 0 3 3 Real Cartagena 6 2 2 0 0 2 4 U. Magdalena 4 2 1 1 0 1 6 Quindío 3 1 1 0 0 1

Próximos partidos de Inter de Palmira en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 4: vs Atlético FC: 9 de febrero - 15:00 horas

Fecha 5: vs Envigado: 14 de febrero - 17:00 horas

Fecha 6: vs Barranquilla FC: 21 de febrero - 17:00 horas

Fecha 7: vs Real Santander: 28 de febrero - 17:00 horas

Fecha 8: vs Real Cundinamarca: 5 de marzo - 18:00 horas

Próximos partidos de Quindío en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 3: vs Inter de Palmira: 4 de febrero - 17:30 horas

Fecha 4: vs Independiente Yumbo: 9 de febrero - 20:15 horas

Fecha 5: vs Barranquilla FC: 16 de febrero - 20:30 horas

Fecha 6: vs Envigado: 24 de febrero - 15:30 horas

Fecha 7: vs U. Magdalena: 28 de febrero - 14:00 horas

Horario Inter de Palmira y Quindío, según país