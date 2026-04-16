Juventus vs Bologna: previa, horario y cómo llegan para la fecha 33 de la Serie A

El próximo domingo 19 de abril, a partir de las 13:45 horas, Bologna visita a Juventus en el Allianz Stadium, por el duelo correspondiente a la fecha 33 de la Serie A.
Así llegan Juventus y Bologna
Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.
Últimos resultados de Juventus en partidos de la Serie A
Juventus ganó su último duelo ante Atalanta por 1 a 0. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 1 gol en contra y 9 a favor.
Últimos resultados de Bologna en partidos de la Serie A
Bologna viene de vencer a Lecce en casa por 2 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 2 victorias y 2 derrotas. Además, marcó un total de 6 goles y 5 le han convertido.
En los últimos 5 choques hubo 1 victoria para el anfitrión de esta fecha y se computaron 4 empates. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 14 de diciembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Juventus se quedó con la victoria por 0 a 1.
El anfitrión está en el cuarto puesto con 60 puntos (17 PG - 9 PE - 6 PP), mientras que la visita acumula 48 unidades y se ubica en octavo lugar en el campeonato (14 PG - 6 PE - 12 PP).
El encargado de impartir justicia en el partido será Maurizio Mariani.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Inter
|75
|32
|24
|3
|5
|46
|2
|Napoli
|66
|32
|20
|6
|6
|17
|3
|Milan
|63
|32
|18
|9
|5
|20
|4
|Juventus
|60
|32
|17
|9
|6
|26
|8
|Bologna
|48
|32
|14
|6
|12
|5
Próximos partidos de Juventus en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 34: vs Milan: 26 de abril - 13:45 horas
- Fecha 35: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 36: vs Lecce: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 37: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 38: vs Torino: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Bologna en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 34: vs Roma: 25 de abril - 11:00 horas
- Fecha 35: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 36: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 37: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 38: vs Inter: Fecha y horario a confirmar
Horario Juventus y Bologna, según país
- Argentina: 15:45 horas
- Colombia y Perú: 13:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 14:45 horas