Juventus vs Bologna: previa, horario y cómo llegan para la fecha 33 de la Serie A

El próximo domingo 19 de abril, a partir de las 13:45 horas, Bologna visita a Juventus en el Allianz Stadium, por el duelo correspondiente a la fecha 33 de la Serie A.

Así llegan Juventus y Bologna

Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de Juventus en partidos de la Serie A

Juventus ganó su último duelo ante Atalanta por 1 a 0. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 1 gol en contra y 9 a favor.

Últimos resultados de Bologna en partidos de la Serie A

Bologna viene de vencer a Lecce en casa por 2 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 2 victorias y 2 derrotas. Además, marcó un total de 6 goles y 5 le han convertido.

En los últimos 5 choques hubo 1 victoria para el anfitrión de esta fecha y se computaron 4 empates. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 14 de diciembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Juventus se quedó con la victoria por 0 a 1.

El anfitrión está en el cuarto puesto con 60 puntos (17 PG - 9 PE - 6 PP), mientras que la visita acumula 48 unidades y se ubica en octavo lugar en el campeonato (14 PG - 6 PE - 12 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Maurizio Mariani.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 75 32 24 3 5 46 2 Napoli 66 32 20 6 6 17 3 Milan 63 32 18 9 5 20 4 Juventus 60 32 17 9 6 26 8 Bologna 48 32 14 6 12 5

Próximos partidos de Juventus en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 34: vs Milan: 26 de abril - 13:45 horas

Fecha 35: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 36: vs Lecce: Fecha y horario a confirmar

Fecha 37: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar

Fecha 38: vs Torino: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Bologna en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 34: vs Roma: 25 de abril - 11:00 horas

Fecha 35: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar

Fecha 36: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar

Fecha 37: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar

Fecha 38: vs Inter: Fecha y horario a confirmar

Horario Juventus y Bologna, según país