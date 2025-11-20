Suscribirse

Fútbol - Italia - Serie A

Lazio vs Lecce: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 de la Serie A

Lecce se mide ante Lazio en el estadio Stadio Olimpico el domingo 23 de noviembre a las 12:00 horas. El partido será supervisado por Alberto Arena.

20 de noviembre de 2025, 1:14 p. m.
A partir de las 12:00 horas el próximo domingo 23 de noviembre, Lecce visita a Lazio en el estadio Stadio Olimpico, por el duelo correspondiente a la fecha 12 de la Serie A.

Así llegan Lazio y Lecce

Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Lazio en partidos de la Serie A

Lazio recibió un duro golpe y cayó 0 a 2 ante su rival Inter. En los últimos encuentros del torneo, sumó 2 partidos ganados y 2 empatados. Ha recibido 2 goles y registró 3 a favor.

Últimos resultados de Lecce en partidos de la Serie A

Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Lecce y Hellas Verona, con un marcador 0-0. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos. Marcó 3 goles al rival y le han convertido 4 tantos en esos cotejos.

El historial indica un marcador con 2 victorias para el equipo local, 2 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 25 de mayo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Lecce se impuso por 0 a 1.

El local se ubica en el noveno puesto con 15 puntos (4 PG - 3 PE - 4 PP), mientras que el visitante tiene 10 unidades y se coloca en décimo quinto lugar de la tabla (2 PG - 4 PE - 5 PP).

Alberto Arena es el árbitro designado para controlar el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter241180314
2Roma24118037
3Milan22116418
9Lazio15114344
15Lecce1011245-6

Próximos partidos de Lazio en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 13: vs Milan: 29 de noviembre - 14:45 horas
  • Fecha 14: vs Bologna: 7 de diciembre - 12:00 horas
  • Fecha 15: vs Parma: 13 de diciembre - 12:00 horas
  • Fecha 16: vs Cremonese: 20 de diciembre - 12:00 horas
  • Fecha 17: vs Udinese: 27 de diciembre - 12:00 horas

Próximos partidos de Lecce en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 13: vs Torino: 30 de noviembre - 06:30 horas
  • Fecha 14: vs Cremonese: 7 de diciembre - 06:30 horas
  • Fecha 15: vs Pisa: 12 de diciembre - 14:45 horas
  • Fecha 17: vs Como 1907: 27 de diciembre - 09:00 horas
  • Fecha 18: vs Juventus: 3 de enero - 12:00 horas

Horario Lazio y Lecce, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 14:00 horas
  • Colombia y Perú: 12:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
  • Venezuela: 13:00 horas

