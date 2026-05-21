Fútbol - Inglaterra - Premier League

Liverpool vs Brentford: previa, horario y cómo llegan para la fecha 38 de la Premier League

La previa del choque de Liverpool ante Brentford, a disputarse en el estadio Anfield el domingo 24 de mayo desde las 10:00 horas. El árbitro será Darren England.

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21 de mayo de 2026 a las 10:40 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Liverpool recibirá a Brentford, en el marco de la fecha 38 de la Premier League, el próximo domingo 24 de mayo a partir de las 10:00 horas, en el estadio Anfield.

Así llegan Liverpool y Brentford

Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Liverpool en partidos de la Premier League

Liverpool sufrió un duro golpe al caer 2 a 4 en la ultima jornada ante Aston Villa. En los duelos previos, lleva ganados 2 juegos, en 1 el resultado final fue un empate y ha perdido 1. Durante esas jornadas, le han hecho 10 goles y ha marcado 10 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Brentford en partidos de la Premier League

Brentford obtuvo un punto gracias a un empate en 2 frente a Crystal Palace. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 1, ha perdido 2 y ha empatado 1, con 6 goles a sus rivales y han vencido su valla 7 veces.

En el histórico de resultados obtenidos, los números indican una ventaja a favor de uno de los contendientes: 4 veces ganó el local y 1 la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 25 de octubre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y el marcador favoreció a Brentford con un marcador de 3-2.

El local se ubica en el quinto puesto con 59 puntos (17 PG - 8 PE - 12 PP), mientras que el visitante tiene 52 unidades y se coloca en noveno lugar de la tabla (14 PG - 10 PE - 13 PP).

Darren England será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal8237257543
2Manchester City7837239543
3Manchester United68371911716
5Liverpool59371781210
9Brentford52371410133

Horario Liverpool y Brentford, según país

  • Argentina: 12:00 horas
  • Colombia y Perú: 10:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 11:00 horas