Liverpool vs Brentford: previa, horario y cómo llegan para la fecha 38 de la Premier League

Liverpool recibirá a Brentford, en el marco de la fecha 38 de la Premier League, el próximo domingo 24 de mayo a partir de las 10:00 horas, en el estadio Anfield.

Así llegan Liverpool y Brentford

Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Liverpool en partidos de la Premier League

Liverpool sufrió un duro golpe al caer 2 a 4 en la ultima jornada ante Aston Villa. En los duelos previos, lleva ganados 2 juegos, en 1 el resultado final fue un empate y ha perdido 1. Durante esas jornadas, le han hecho 10 goles y ha marcado 10 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Brentford en partidos de la Premier League

Brentford obtuvo un punto gracias a un empate en 2 frente a Crystal Palace. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 1, ha perdido 2 y ha empatado 1, con 6 goles a sus rivales y han vencido su valla 7 veces.

En el histórico de resultados obtenidos, los números indican una ventaja a favor de uno de los contendientes: 4 veces ganó el local y 1 la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 25 de octubre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y el marcador favoreció a Brentford con un marcador de 3-2.

El local se ubica en el quinto puesto con 59 puntos (17 PG - 8 PE - 12 PP), mientras que el visitante tiene 52 unidades y se coloca en noveno lugar de la tabla (14 PG - 10 PE - 13 PP).

Darren England será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 82 37 25 7 5 43 2 Manchester City 78 37 23 9 5 43 3 Manchester United 68 37 19 11 7 16 5 Liverpool 59 37 17 8 12 10 9 Brentford 52 37 14 10 13 3

Horario Liverpool y Brentford, según país