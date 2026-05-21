Liverpool vs Brentford: previa, horario y cómo llegan para la fecha 38 de la Premier League

Liverpool recibirá a Brentford, en el marco de la fecha 38 de la Premier League, el próximo domingo 24 de mayo a partir de las 10:00 horas, en el estadio Anfield.
Así llegan Liverpool y Brentford
Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.
Últimos resultados de Liverpool en partidos de la Premier League
Liverpool sufrió un duro golpe al caer 2 a 4 en la ultima jornada ante Aston Villa. En los duelos previos, lleva ganados 2 juegos, en 1 el resultado final fue un empate y ha perdido 1. Durante esas jornadas, le han hecho 10 goles y ha marcado 10 a sus contrincantes.
Últimos resultados de Brentford en partidos de la Premier League
Brentford obtuvo un punto gracias a un empate en 2 frente a Crystal Palace. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 1, ha perdido 2 y ha empatado 1, con 6 goles a sus rivales y han vencido su valla 7 veces.
En el histórico de resultados obtenidos, los números indican una ventaja a favor de uno de los contendientes: 4 veces ganó el local y 1 la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 25 de octubre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y el marcador favoreció a Brentford con un marcador de 3-2.
El local se ubica en el quinto puesto con 59 puntos (17 PG - 8 PE - 12 PP), mientras que el visitante tiene 52 unidades y se coloca en noveno lugar de la tabla (14 PG - 10 PE - 13 PP).
Darren England será el juez que impartirá justicia en el encuentro.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|82
|37
|25
|7
|5
|43
|2
|Manchester City
|78
|37
|23
|9
|5
|43
|3
|Manchester United
|68
|37
|19
|11
|7
|16
|5
|Liverpool
|59
|37
|17
|8
|12
|10
|9
|Brentford
|52
|37
|14
|10
|13
|3
Horario Liverpool y Brentford, según país
- Argentina: 12:00 horas
- Colombia y Perú: 10:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 11:00 horas