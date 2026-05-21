Manchester City vs Aston Villa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 38 de la Premier League

El próximo domingo 24 de mayo, a partir de las 10:00 horas, Aston Villa visita a Manchester City en el Etihad Stadium, por el duelo correspondiente a la fecha 38 de la Premier League.

Así llegan Manchester City y Aston Villa

La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.

Últimos resultados de Manchester City en partidos de la Premier League

Manchester City viene de empatar ante Bournemouth por 1-1. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 3 victorias y 1 empate, con 4 goles marcados y 11 en el arco rival.

Últimos resultados de Aston Villa en partidos de la Premier League

Aston Villa viene de vencer a Liverpool en casa por 4 a 2. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Además, marcó un total de 11 goles y 10 le han convertido.

En los partidos más recientes disputados en esta temporada, nunca firmaron tablas: 2 veces ganó el local y 3 la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 26 de octubre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Aston Villa se quedó con la victoria por 1 a 0.

El anfitrión está en el segundo puesto con 78 puntos (23 PG - 9 PE - 5 PP), mientras que la visita acumula 62 unidades y se ubica en cuarto lugar en el campeonato (18 PG - 8 PE - 11 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Andrew Madley.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 82 37 25 7 5 43 2 Manchester City 78 37 23 9 5 43 3 Manchester United 68 37 19 11 7 16 4 Aston Villa 62 37 18 8 11 6 5 Liverpool 59 37 17 8 12 10

Horario Manchester City y Aston Villa, según país