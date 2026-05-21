Manchester City vs Aston Villa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 38 de la Premier League

El próximo domingo 24 de mayo, a partir de las 10:00 horas, Aston Villa visita a Manchester City en el Etihad Stadium, por el duelo correspondiente a la fecha 38 de la Premier League.
Así llegan Manchester City y Aston Villa
La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.
Últimos resultados de Manchester City en partidos de la Premier League
Manchester City viene de empatar ante Bournemouth por 1-1. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 3 victorias y 1 empate, con 4 goles marcados y 11 en el arco rival.
Últimos resultados de Aston Villa en partidos de la Premier League
Aston Villa viene de vencer a Liverpool en casa por 4 a 2. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Además, marcó un total de 11 goles y 10 le han convertido.
En los partidos más recientes disputados en esta temporada, nunca firmaron tablas: 2 veces ganó el local y 3 la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 26 de octubre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Aston Villa se quedó con la victoria por 1 a 0.
El anfitrión está en el segundo puesto con 78 puntos (23 PG - 9 PE - 5 PP), mientras que la visita acumula 62 unidades y se ubica en cuarto lugar en el campeonato (18 PG - 8 PE - 11 PP).
El encargado de impartir justicia en el partido será Andrew Madley.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|82
|37
|25
|7
|5
|43
|2
|Manchester City
|78
|37
|23
|9
|5
|43
|3
|Manchester United
|68
|37
|19
|11
|7
|16
|4
|Aston Villa
|62
|37
|18
|8
|11
|6
|5
|Liverpool
|59
|37
|17
|8
|12
|10
Horario Manchester City y Aston Villa, según país
- Argentina: 12:00 horas
- Colombia y Perú: 10:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 11:00 horas