Fútbol - Inglaterra - Premier League

Manchester City vs Aston Villa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 38 de la Premier League

En la previa de Manchester City vs Aston Villa, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este domingo 24 de mayo desde las 10:00 horas en el Etihad Stadium. El árbitro designado será Andrew Madley.

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21 de mayo de 2026 a las 10:42 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El próximo domingo 24 de mayo, a partir de las 10:00 horas, Aston Villa visita a Manchester City en el Etihad Stadium, por el duelo correspondiente a la fecha 38 de la Premier League.

Así llegan Manchester City y Aston Villa

La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.

Últimos resultados de Manchester City en partidos de la Premier League

Manchester City viene de empatar ante Bournemouth por 1-1. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 3 victorias y 1 empate, con 4 goles marcados y 11 en el arco rival.

Últimos resultados de Aston Villa en partidos de la Premier League

Aston Villa viene de vencer a Liverpool en casa por 4 a 2. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Además, marcó un total de 11 goles y 10 le han convertido.

En los partidos más recientes disputados en esta temporada, nunca firmaron tablas: 2 veces ganó el local y 3 la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 26 de octubre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Aston Villa se quedó con la victoria por 1 a 0.

El anfitrión está en el segundo puesto con 78 puntos (23 PG - 9 PE - 5 PP), mientras que la visita acumula 62 unidades y se ubica en cuarto lugar en el campeonato (18 PG - 8 PE - 11 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Andrew Madley.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal8237257543
2Manchester City7837239543
3Manchester United68371911716
4Aston Villa6237188116
5Liverpool59371781210

Horario Manchester City y Aston Villa, según país

  • Argentina: 12:00 horas
  • Colombia y Perú: 10:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 11:00 horas