Fútbol - Inglaterra - Premier League

Manchester City vs Wolverhampton: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Premier League

Todo lo que tienes que saber en la previa de Manchester City vs Wolverhampton. El duelo, a disputarse en el Etihad Stadium el sábado 24 de enero, comenzará a las 10:00 horas y será dirigido por Farai Hallam.

DataFactory .

21 de enero de 2026, 1:10 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Manchester City recibe el próximo sábado 24 de enero a Wolverhampton por la fecha 23 de la Premier League, a partir de las 10:00 horas en el Etihad Stadium.

Así llegan Manchester City y Wolverhampton

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Manchester City en partidos de la Premier League

Manchester City cayó 0 a 2 ante Manchester United en el Old Trafford. Ha ganado 1 de sus últimos cinco partidos y empatado 3. Durante esos cotejos, convirtió 4 goles a sus oponentes y le han marcado 5 en su portería .

Últimos resultados de Wolverhampton en partidos de la Premier League

En la fecha anterior, Wolverhampton logró empatar 0-0 ante Newcastle United. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 1 derrota, 1 victoria y 2 empates. Pudo convertir 6 goles y sus rivales lograron anotar 4 en su arco.

En los últimos encuentros del torneo, el equipo local tuvo 4 victorias, mientras que el visitante contó con 1 triunfo. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 16 de agosto, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Manchester City fue el ganador por 0 a 4.

El local está en el segundo puesto con 43 puntos (13 PG - 4 PE - 5 PP), mientras que el visitante llegó a 8 unidades y se coloca en el vigésimo lugar en el torneo (1 PG - 5 PE - 16 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Farai Hallam.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal5022155226
2Manchester City4322134524
3Aston Villa432213458
4Liverpool362210664
20Wolverhampton8221516-26

Próximos partidos de Manchester City en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 24: vs Tottenham: 1 de febrero - 11:30 horas
  • Fecha 25: vs Liverpool: 8 de febrero - 11:30 horas
  • Fecha 26: vs Fulham: 11 de febrero - 14:30 horas
  • Fecha 27: vs Newcastle United: 21 de febrero - 07:30 horas
  • Fecha 28: vs Leeds United: 28 de febrero - 12:30 horas

Próximos partidos de Wolverhampton en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 24: vs Bournemouth: 31 de enero - 10:00 horas
  • Fecha 25: vs Chelsea: 7 de febrero - 10:00 horas
  • Fecha 26: vs Nottingham Forest: 11 de febrero - 14:30 horas
  • Fecha 27: vs Crystal Palace: 21 de febrero - 10:00 horas
  • Fecha 28: vs Aston Villa: 27 de febrero - 15:00 horas

Horario Manchester City y Wolverhampton, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 12:00 horas
  • Colombia y Perú: 10:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas
  • Venezuela: 11:00 horas

