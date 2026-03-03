Fútbol - Italia - Serie A

Napoli vs Torino: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la Serie A

La previa del choque de Napoli ante Torino, a disputarse en el estadio Diego Armando Maradona el viernes 6 de marzo desde las 14:45 horas.

DataFactory .

3 de marzo de 2026, 7:58 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Napoli recibirá a Torino, en el marco de la fecha 28 de la Serie A, el próximo viernes 6 de marzo a partir de las 14:45 horas, en el estadio Diego Armando Maradona.

Así llegan Napoli y Torino

Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de Napoli en partidos de la Serie A

Napoli viene de vencer a Hellas Verona con un marcador de 2-1. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 2 victorias, 1 derrota y 1 empate), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 8 goles en contra y pudo convertir 10.

Últimos resultados de Torino en partidos de la Serie A

Torino viene de derrotar a Lazio con un marcador 2 a 0. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 1 oportunidad, resultó perdedor en 2 ocasiones e igualó en 1 encuentro. Anotó 6 goles y le han convertido 7 en su arco.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 2 triunfos el local, 1 empate y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 18 de octubre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y el marcador favoreció a Torino con un marcador de 1-0.

El local se ubica en el tercer puesto con 53 puntos (16 PG - 5 PE - 6 PP), mientras que el visitante tiene 30 unidades y se coloca en décimo cuarto lugar de la tabla (8 PG - 6 PE - 13 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter6727221443
2Milan5727169223
3Napoli5327165613
4Roma5127163818
14Torino30278613-20

Próximos partidos de Napoli en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 29: vs Lecce: 14 de marzo - 12:00 horas
  • Fecha 30: vs Cagliari: 20 de marzo - 12:30 horas
  • Fecha 31: vs Milan: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 32: vs Parma: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Torino en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 29: vs Parma: 13 de marzo - 14:45 horas
  • Fecha 30: vs Milan: 21 de marzo - 12:00 horas
  • Fecha 31: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 32: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar

Horario Napoli y Torino, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
  • Colombia y Perú: 14:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
  • Venezuela: 15:45 horas

