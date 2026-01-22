Newcastle United vs Aston Villa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Premier League

El duelo entre Newcastle United y Aston Villa correspondiente a la fecha 23 se disputará en el estadio St. James Park desde las 09:00 horas, el domingo 25 de enero.
Así llegan Newcastle United y Aston Villa
Ambos deben ajustar su juego para conseguir una victoria en esta nueva fecha del campeonato. Los visitantes entran al partido tras una derrota como local en su último encuentro. Por su parte, el anfitrión de esta jornada consiguió apenas un punto con el empate a 0 en el partido anterior.
Últimos resultados de Newcastle United en partidos de la Premier League
En su visita anterior, Newcastle United empató por 0 con Wolverhampton. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 3 victorias y 1 derrota, con 9 goles marcados y con 5 en su valla.
Últimos resultados de Aston Villa en partidos de la Premier League
A Aston Villa no le alcanzó el marcador y perdió 0 a 1 ante Everton. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 1 derrota, 2 victorias y 1 empate, tiene 6 goles a favor y ha recibido 7 en contra.
El conjunto local logró acumular 3 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 1 triunfo. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 16 de agosto, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y terminó con un marcador 0-0.
El dueño de casa se encuentra en el octavo puesto y tiene 33 puntos (9 PG - 6 PE - 7 PP), mientras que la visita sumó 43 unidades y está en el tercer lugar en el torneo (13 PG - 4 PE - 5 PP).
El juez seleccionado para supervisar el partido es Jarred Gillett.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|50
|22
|15
|5
|2
|26
|2
|Manchester City
|43
|22
|13
|4
|5
|24
|3
|Aston Villa
|43
|22
|13
|4
|5
|8
|4
|Liverpool
|36
|22
|10
|6
|6
|4
|8
|Newcastle United
|33
|22
|9
|6
|7
|5
Próximos partidos de Newcastle United en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 24: vs Liverpool: 31 de enero - 15:00 horas
- Fecha 25: vs Brentford: 7 de febrero - 12:30 horas
- Fecha 26: vs Tottenham: 10 de febrero - 14:30 horas
- Fecha 27: vs Manchester City: 21 de febrero - 07:30 horas
- Fecha 28: vs Everton: 28 de febrero - 10:00 horas
Próximos partidos de Aston Villa en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 24: vs Brentford: 1 de febrero - 09:00 horas
- Fecha 25: vs Bournemouth: 7 de febrero - 10:00 horas
- Fecha 26: vs Brighton and Hove: 11 de febrero - 14:30 horas
- Fecha 27: vs Leeds United: 21 de febrero - 10:00 horas
- Fecha 28: vs Wolverhampton: 27 de febrero - 15:00 horas
Horario Newcastle United y Aston Villa, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
- Colombia y Perú: 09:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
- Venezuela: 10:00 horas