Fútbol - Inglaterra - Premier League

Newcastle United vs Fulham: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 de la Premier League

Toda la previa del duelo entre Newcastle United y Fulham. El partido se jugará en el estadio St. James Park el sábado 25 de octubre a las 09:00 horas. Será arbitrado por Tony Harrington.

22 de octubre de 2025, 2:32 p. m.
El duelo entre Newcastle United y Fulham correspondiente a la fecha 9 se disputará en el estadio St. James Park desde las 09:00 horas, el sábado 25 de octubre.

Así llegan Newcastle United y Fulham

En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Newcastle United en partidos de la Premier League

Newcastle United buscará la victoria luego de caer 1 a 2 frente a Brighton and Hove. Suma 1 partido sin ganar, en 2 ha triunfado y ha empatado 1. En esas jornadas, le hicieron 4 goles y ha marcado 5 a sus rivales.

Últimos resultados de Fulham en partidos de la Premier League

A Fulham no le alcanzó el marcador y perdió 0 a 1 ante Arsenal. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 2 derrotas y 2 victorias, tiene 6 goles a favor y ha recibido 8 en contra.

En el historial de enfrentamientos durante el torneo, se evidenciaron 2 triunfos para el visitante y 3 victorias para el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 1 de febrero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y terminó con un marcador 1-2 a favor de Fulham.

El dueño de casa se encuentra en el décimo cuarto puesto y tiene 9 puntos (2 PG - 3 PE - 3 PP), mientras que la visita sumó 8 unidades y está en el décimo quinto lugar en el torneo (2 PG - 2 PE - 4 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Tony Harrington.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal19861112
2Manchester City16851211
3Liverpool1585033
14Newcastle United982330
15Fulham88224-4

Próximos partidos de Newcastle United en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 10: vs West Ham United: 2 de noviembre - 09:00 horas
  • Fecha 11: vs Brentford: 9 de noviembre - 09:00 horas
  • Fecha 12: vs Manchester City: 22 de noviembre - 12:30 horas
  • Fecha 13: vs Everton: 29 de noviembre - 12:30 horas
  • Fecha 14: vs Tottenham: 2 de diciembre - 15:15 horas

Próximos partidos de Fulham en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 10: vs Wolverhampton: 1 de noviembre - 10:00 horas
  • Fecha 11: vs Everton: 8 de noviembre - 10:00 horas
  • Fecha 12: vs Sunderland: 22 de noviembre - 10:00 horas
  • Fecha 13: vs Tottenham: 29 de noviembre - 15:00 horas
  • Fecha 14: vs Manchester City: 2 de diciembre - 14:30 horas

Horario Newcastle United y Fulham, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
  • Colombia y Perú: 09:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
  • Venezuela: 10:00 horas

