Suscribirse

Fútbol - UEFA Champions League

Olympique de Marsella se lo dio vuelta a Newcastle United y le ganó 2 a 1

Todo lo que dejó el duelo entre Olympique de Marsella y Newcastle United: resumen, resultado, jugadas destacadas y cómo queda la tabla de la Champions.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

26 de noviembre de 2025, 12:35 a. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Por la fecha 5 de la Champions, O. Marsella hizo gala de su supremacía frente a Newcastle. Fue un partido inolvidable en el que Pierre Aubameyang cambió el rumbo del juego para O. Marsella con dos goles de jugada (0’ y 4’ del segundo tiempo), a pesar de que Newcastle tomó la delantera con un tanto de Harvey Barnes (minuto 5 de la primera etapa) tras una jugada.

La figura del encuentro fue Pierre Aubameyang. El delantero de Olympique de Marsella convirtió 2 goles, pateó 8 veces al arco ante Newcastle United y dio 12 pases correctos.

Otro de los futbolistas clave en el estadio el Velodromo fue Gerónimo Rulli. El arquero de Olympique de Marsella tuvo un gran rendimiento frente a Newcastle United debido a que atajó 8 disparos y realizó 23 pases correctos.

El entrenador de O. Marsella, Roberto De Zerbi, dispuso en campo una formación 3-5-2 con Gerónimo Rulli en el arco; Benjamin Pavard, Leonardo Balerdi y Emerson Palmieri en la línea defensiva; Tim Weah, Arthur Vermeeren, Pierre-Emile Höjbjerg, Darryl Bakola y Igor Paixão en el medio; y Mason Greenwood y Pierre Aubameyang en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Eddie Howe se plantaron con una estrategia 4-3-3 con Nick Pope bajo los tres palos; Valentino Livramento, Malick Thiaw, Fabian Schär y Dan Burn en defensa; Bruno Guimarães, Sandro Tonali y Joe Willock en la mitad de cancha; y Jacob Murphy, Anthony Gordon y Harvey Barnes en la delantera.

El árbitro designado para el encuentro fue Maurizio Mariani.

O. Marsella visitará a U. Saint-Gilloise en la próxima jornada, mientras que Newcastle visitará a Bayer Leverkusen en el estadio BayArena.

Cambios en Olympique de Marsella

  • 61' 2T - Salió Darryl Bakola por Matthew O´Riley
  • 87' 2T - Salió Mason Greenwood por Angel Gomes
  • 91' 2T - Salió Pierre Aubameyang por Robinio Vaz

Amonestados en Olympique de Marsella:

  • 2' 1T Leonardo Balerdi (Conducta antideportiva), 35' 1T Darryl Bakola (Simular una infracción), 6' 2T Emerson Palmieri (Conducta antideportiva), 21' 2T Mason Greenwood (Conducta antideportiva) y 38' 2T Arthur Vermeeren (Conducta antideportiva)

Cambios en Newcastle United

  • 59' 2T - Salió Valentino Livramento por Lewis Hall
  • 60' 2T - Salieron Fabian Schär por Anthony Elanga y Jacob Murphy por Lewis Miley
  • 71' 2T - Salió Anthony Gordon por Nick Woltemade
  • 72' 2T - Salió Joe Willock por Jacob Ramsey

Amonestados en Newcastle United:

  • 20' 1T Joe Willock (Conducta antideportiva), 41' 1T Anthony Gordon (Sujetar al rival para impedirle avanzar) y 20' 2T Dan Burn (Conducta antideportiva)

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Regreso de la Mesada 14 para los docentes está más cerca de convertirse en ley: ¿cuánto costará el giro extra para los docentes?

2. La tabla de la Champions League tras el golpe del Chelsea y los fracasos del Barcelona y Manchester City

3. Armando Benedetti no suelta a Jorge Enrique Ibáñez por su oposición a la reforma pensional y lanza pullas a la Comisión de Acusación

4. El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, visitará este miércoles República Dominicana en medio de despliegue en el Caribe

5. Contralor aclara el “hallazgo fiscal” que dejaron los viajes de Juliana Guerrero en los helicópteros de la Policía

LEER MENOS

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.