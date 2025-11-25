Fútbol - UEFA Champions League

Olympique de Marsella se lo dio vuelta a Newcastle United y le ganó 2 a 1

Todo lo que dejó el duelo entre Olympique de Marsella y Newcastle United: resumen, resultado, jugadas destacadas y cómo queda la tabla de la Champions.

26 de noviembre de 2025, 12:35 a. m.