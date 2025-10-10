Fútbol - Colombia - Segunda División
Orsomarso vs Inter de Palmira: previa, horario y cómo llegan para la fecha 14 de la Primera B
Toda la previa del duelo entre Orsomarso e Inter de Palmira. El partido se jugará en el estadio Daniel Villa Zapata el lunes 13 de octubre a las 17:15 horas. Será arbitrado por Ariel Quintana Hernández.
El duelo entre Orsomarso e Inter de Palmira correspondiente a la fecha 14 se disputará en el estadio Daniel Villa Zapata desde las 17:15 horas, el lunes 13 de octubre.
Así llegan Orsomarso y Inter de Palmira
La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo
Últimos resultados de Orsomarso en partidos de la Primera B
En su visita anterior, Orsomarso empató por 1 con Real Cundinamarca. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas, con 4 goles marcados y con 8 en su valla.
Últimos resultados de Inter de Palmira en partidos de la Primera B
Inter de Palmira venció en casa a Jaguares por 1 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 3 y perdido 1. Además, logró gritar 7 goles y ha recibido 4 en su arco.
El conjunto local logró acumular 1 victoria, mientras que el equipo visitante tuvo 1 triunfo. Lograron empatar 3 veces. El último juego entre ambos en este torneo fue el 6 de septiembre, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y terminó con un marcador 1-1.
El dueño de casa se encuentra en el décimo puesto y tiene 16 puntos (4 PG - 4 PE - 5 PP), mientras que la visita sumó 24 unidades y está en el tercer lugar en el torneo (7 PG - 3 PE - 3 PP).
El juez seleccionado para supervisar el partido es Ariel Quintana Hernández.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Jaguares
|33
|13
|11
|0
|2
|13
|2
|Patriotas FC
|26
|13
|8
|2
|3
|6
|3
|Inter de Palmira
|24
|13
|7
|3
|3
|4
|4
|Cúcuta
|23
|13
|6
|5
|2
|9
|10
|Orsomarso
|16
|13
|4
|4
|5
|-4
Próximos partidos de Orsomarso en Colombia - Primera B II 2025
- Fecha 15: vs Quindío: 19 de octubre - 17:00 horas
- Fecha 16: vs Cúcuta: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Inter de Palmira en Colombia - Primera B II 2025
- Fecha 15: vs Real Santander: 20 de octubre - 18:05 horas
- Fecha 16: vs Real Cundinamarca: Fecha y horario a confirmar
Horario Orsomarso e Inter de Palmira, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 19:15 horas
- Colombia y Perú: 17:15 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:15 horas
- Venezuela: 18:15 horas