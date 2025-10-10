Orsomarso vs Inter de Palmira: previa, horario y cómo llegan para la fecha 14 de la Primera B

El duelo entre Orsomarso e Inter de Palmira correspondiente a la fecha 14 se disputará en el estadio Daniel Villa Zapata desde las 17:15 horas, el lunes 13 de octubre.

Así llegan Orsomarso y Inter de Palmira

La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo

Últimos resultados de Orsomarso en partidos de la Primera B

En su visita anterior, Orsomarso empató por 1 con Real Cundinamarca. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas, con 4 goles marcados y con 8 en su valla.

Últimos resultados de Inter de Palmira en partidos de la Primera B

Inter de Palmira venció en casa a Jaguares por 1 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 3 y perdido 1. Además, logró gritar 7 goles y ha recibido 4 en su arco.

El conjunto local logró acumular 1 victoria, mientras que el equipo visitante tuvo 1 triunfo. Lograron empatar 3 veces. El último juego entre ambos en este torneo fue el 6 de septiembre, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y terminó con un marcador 1-1.

El dueño de casa se encuentra en el décimo puesto y tiene 16 puntos (4 PG - 4 PE - 5 PP), mientras que la visita sumó 24 unidades y está en el tercer lugar en el torneo (7 PG - 3 PE - 3 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Ariel Quintana Hernández.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Jaguares 33 13 11 0 2 13 2 Patriotas FC 26 13 8 2 3 6 3 Inter de Palmira 24 13 7 3 3 4 4 Cúcuta 23 13 6 5 2 9 10 Orsomarso 16 13 4 4 5 -4

Próximos partidos de Orsomarso en Colombia - Primera B II 2025

Fecha 15: vs Quindío: 19 de octubre - 17:00 horas

Fecha 16: vs Cúcuta: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Inter de Palmira en Colombia - Primera B II 2025

Fecha 15: vs Real Santander: 20 de octubre - 18:05 horas

Fecha 16: vs Real Cundinamarca: Fecha y horario a confirmar

Horario Orsomarso e Inter de Palmira, según país