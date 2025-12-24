Fútbol - Italia - Serie A

Parma vs Fiorentina: previa, horario y cómo llegan para la fecha 17 de la Serie A

Toda la previa del duelo entre Parma y Fiorentina. El partido se jugará en el estadio Ennio Tardini el sábado 27 de diciembre a las 06:30 horas. Será arbitrado por Marco Guida.

24 de diciembre de 2025, 11:51 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo entre Parma y Fiorentina correspondiente a la fecha 17 se disputará en el estadio Ennio Tardini desde las 06:30 horas, el sábado 27 de diciembre.

Así llegan Parma y Fiorentina

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Parma en partidos de la Serie A

Parma buscará la victoria luego de caer 0 a 1 frente a Lazio. Suma 1 partido sin ganar, en 2 ha triunfado y ha empatado 1. En esas jornadas, le hicieron 6 goles y ha marcado 5 a sus rivales.

Últimos resultados de Fiorentina en partidos de la Serie A

Fiorentina venció en casa a Udinese por 5 a 1. En los últimos encuentros del torneo, ha empatado 1 y perdido 3. Además, logró gritar 8 goles y ha recibido 9 en su arco.

Los últimos 5 encuentros entre ambos equipos terminaron con 1 victoria para el local y un total de 4 encuentros empatados. El último juego entre ambos en este torneo fue el 13 de abril, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y terminó con un marcador 0-0.

El dueño de casa se encuentra en el décimo sexto puesto y tiene 14 puntos (3 PG - 5 PE - 7 PP), mientras que la visita sumó 9 unidades y está en el vigésimo lugar en el torneo (1 PG - 6 PE - 9 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Marco Guida.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter3315110420
2Milan321595111
3Napoli311510149
16Parma1415357-8
20Fiorentina916169-10

Próximos partidos de Parma en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 18: vs Sassuolo: 3 de enero - 09:00 horas
  • Fecha 19: vs Inter: 7 de enero - 14:45 horas
  • Fecha 20: vs Lecce: 11 de enero - 06:30 horas
  • Fecha 16: vs Napoli: 14 de enero - 12:30 horas
  • Fecha 21: vs Genoa: 18 de enero - 06:30 horas

Próximos partidos de Fiorentina en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 18: vs Cremonese: 4 de enero - 09:00 horas
  • Fecha 19: vs Lazio: 7 de enero - 14:45 horas
  • Fecha 20: vs Milan: 11 de enero - 09:00 horas
  • Fecha 21: vs Bologna: 18 de enero - 09:00 horas
  • Fecha 22: vs Cagliari: 24 de enero - 12:00 horas

Horario Parma y Fiorentina, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 08:30 horas
  • Colombia y Perú: 06:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 05:30 horas
  • Venezuela: 07:30 horas

