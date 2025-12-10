Suscribirse

Fútbol - Italia - Serie A

Parma vs Lazio: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 de la Serie A

Parma y Lazio se miden en el estadio Ennio Tardini el sábado 13 de diciembre a las 12:00 horas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

10 de diciembre de 2025, 1:17 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Por la fecha 15 de la Serie A, Lazio y Parma se enfrentan el sábado 13 de diciembre desde las 12:00 horas, en el estadio Ennio Tardini.

Así llegan Parma y Lazio

El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.

Últimos resultados de Parma en partidos de la Serie A

Parma viene de ganar en su encuentro anterior a Pisa con un marcador de 1-0. Después de caer en 2 ocasiones, empatar 1 juego y ganar 1, llega a esta jornada con 8 goles encajados frente a 6 a favor.

Últimos resultados de Lazio en partidos de la Serie A

En la fecha pasada, Lazio finalizó con un empate 1-1 ante Bologna. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 2 triunfos y 2 partidos perdidos. Ha logrado anotar 5 goles y le han encajado 4 tantos.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 1 victoria, la visita 3 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 28 de abril, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y fue un empate por 2 a 2.

El anfitrión está en el décimo quinto puesto con 14 puntos (3 PG - 5 PE - 6 PP), mientras que la visita acumula 19 unidades y se ubica en décimo lugar en el campeonato (5 PG - 4 PE - 5 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Milan311494111
2Napoli3114101310
3Inter3014100419
10Lazio19145455
15Parma1414356-7

Próximos partidos de Parma en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 17: vs Fiorentina: 27 de diciembre - 06:30 horas
  • Fecha 18: vs Sassuolo: 3 de enero - 09:00 horas
  • Fecha 19: vs Inter: 7 de enero - 14:45 horas
  • Fecha 20: vs Lecce: 11 de enero - 06:30 horas
  • Fecha 16: vs Napoli: 14 de enero - 12:30 horas

Próximos partidos de Lazio en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 16: vs Cremonese: 20 de diciembre - 12:00 horas
  • Fecha 17: vs Udinese: 27 de diciembre - 12:00 horas
  • Fecha 18: vs Napoli: 4 de enero - 06:30 horas
  • Fecha 19: vs Fiorentina: 7 de enero - 14:45 horas
  • Fecha 20: vs Hellas Verona: 11 de enero - 12:00 horas

Horario Parma y Lazio, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 14:00 horas
  • Colombia y Perú: 12:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
  • Venezuela: 13:00 horas

Encuentra aquí lo último en Semana

1. SuperIndustria rechaza solicitud realizada por Sergio Fajardo. Esto pedía el precandidato presidencial

2. Luto en la música: murió Robe Iniesta, líder de Extremoduro, a los 63 años

3. Predicciones del Niño Prodigio para hoy miércoles, 10 de diciembre

4. Videos muestran cómo se vivió el potente temblor en Colombia: muchos salieron a la calle en pijama y con cobijas

5. Peligroso disidente de las Farc escapó el Día de las Velitas de la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, donde están los del Tarimazo de Petro

LEER MENOS

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.