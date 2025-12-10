Parma vs Lazio: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 de la Serie A

Por la fecha 15 de la Serie A, Lazio y Parma se enfrentan el sábado 13 de diciembre desde las 12:00 horas, en el estadio Ennio Tardini.

Así llegan Parma y Lazio

El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.

Últimos resultados de Parma en partidos de la Serie A

Parma viene de ganar en su encuentro anterior a Pisa con un marcador de 1-0. Después de caer en 2 ocasiones, empatar 1 juego y ganar 1, llega a esta jornada con 8 goles encajados frente a 6 a favor.

Últimos resultados de Lazio en partidos de la Serie A

En la fecha pasada, Lazio finalizó con un empate 1-1 ante Bologna. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 2 triunfos y 2 partidos perdidos. Ha logrado anotar 5 goles y le han encajado 4 tantos.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 1 victoria, la visita 3 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 28 de abril, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y fue un empate por 2 a 2.

El anfitrión está en el décimo quinto puesto con 14 puntos (3 PG - 5 PE - 6 PP), mientras que la visita acumula 19 unidades y se ubica en décimo lugar en el campeonato (5 PG - 4 PE - 5 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Milan 31 14 9 4 1 11 2 Napoli 31 14 10 1 3 10 3 Inter 30 14 10 0 4 19 10 Lazio 19 14 5 4 5 5 15 Parma 14 14 3 5 6 -7

Próximos partidos de Parma en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 17: vs Fiorentina: 27 de diciembre - 06:30 horas

Fecha 18: vs Sassuolo: 3 de enero - 09:00 horas

Fecha 19: vs Inter: 7 de enero - 14:45 horas

Fecha 20: vs Lecce: 11 de enero - 06:30 horas

Fecha 16: vs Napoli: 14 de enero - 12:30 horas

Próximos partidos de Lazio en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 16: vs Cremonese: 20 de diciembre - 12:00 horas

Fecha 17: vs Udinese: 27 de diciembre - 12:00 horas

Fecha 18: vs Napoli: 4 de enero - 06:30 horas

Fecha 19: vs Fiorentina: 7 de enero - 14:45 horas

Fecha 20: vs Hellas Verona: 11 de enero - 12:00 horas

Horario Parma y Lazio, según país