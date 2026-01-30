Por la fecha 23 se enfrentarán Udinese y Roma

Roma y Udinese se enfrentarán en el estadio Stadio Friuli el próximo lunes 2 de febrero desde las 14:45 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 23 de la Serie A.
Así llegan Udinese y Roma
El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en 1 en la fecha pasada.
Últimos resultados de Udinese en partidos de la Serie A
Udinese venció por 3-1 a Hellas Verona. Después de caer en 2 oportunidades, empatar 1 cotejo y ganar 1, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 6 goles y ha podido vencer el arco rival 7 veces.
Últimos resultados de Roma en partidos de la Serie A
Roma igualó 1-1 ante Milan en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna victorias y derrota: 3 y 1 respectivamente. En ellos, tuvo 7 goles a favor y le han convertido 2 en contra.
La visita lleva 5 duelos sin conocer la derrota frente al local en los últimos encuentros que disputaron en el torneo. El último mano a mano en este certamen fue el 9 de noviembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Roma se llevó la victoria por 2 a 0.
El dueño de casa se encuentra en el décimo puesto y tiene 29 puntos (8 PG - 5 PE - 9 PP), mientras que la visita sumó 43 unidades y está en el tercer lugar en el torneo (14 PG - 1 PE - 7 PP).
Juan Sacchi fue designado para controlar el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Inter
|52
|22
|17
|1
|4
|31
|2
|Milan
|47
|22
|13
|8
|1
|18
|3
|Roma
|43
|22
|14
|1
|7
|14
|4
|Napoli
|43
|22
|13
|4
|5
|11
|10
|Udinese
|29
|22
|8
|5
|9
|-9
Próximos partidos de Udinese en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 24: vs Lecce: 8 de febrero - 09:00 horas
- Fecha 25: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 26: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 27: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 28: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Roma en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 24: vs Cagliari: 9 de febrero - 14:45 horas
- Fecha 25: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 26: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 27: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 28: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar
Horario Udinese y Roma, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
- Colombia y Perú: 14:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
- Venezuela: 15:45 horas