Por la fecha 29 se enfrentarán Everton y Burnley

Burnley y Everton se enfrentarán en el estadio Goodison Park el próximo martes 3 de marzo desde las 14:30 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 29 de la Premier League.

Así llegan Everton y Burnley

Se espera un partido reñido para esta jornada entre dos equipos que buscarán la victoria que les fue esquiva en la fecha pasada (sólo rescataron un empate), para seguir vivos en la temporada actual.

Últimos resultados de Everton en partidos de la Premier League

Everton igualó - frente a Newcastle United. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Le convirtieron 5 goles y registró solo 4 a favor.

Últimos resultados de Burnley en partidos de la Premier League

Burnley igualó - ante Brentford en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna victoria, empate y derrotas: 1, 1 y 2 respectivamente. En ellos, tuvo 4 goles a favor y le han convertido 8 en contra.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 3, los visitantes 1 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 27 de diciembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y sellaron un empate en 0.

El dueño de casa se encuentra en el noveno puesto y tiene 37 puntos (10 PG - 7 PE - 10 PP), mientras que la visita sumó 19 unidades y está en el décimo noveno lugar en el torneo (4 PG - 7 PE - 16 PP).

Tim Robinson fue designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 61 28 18 7 3 35 2 Manchester City 56 27 17 5 5 31 3 Aston Villa 51 28 15 6 7 8 9 Everton 37 27 10 7 10 -2 19 Burnley 19 27 4 7 16 -23

Próximos partidos de Everton en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 29: vs Burnley: 3 de marzo - 14:30 horas

Fecha 30: vs Arsenal: 15 de marzo - 09:00 horas

Fecha 31: vs Chelsea: 21 de marzo - 12:30 horas

Fecha 32: vs Brentford: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Liverpool: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Burnley en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 29: vs Everton: 3 de marzo - 14:30 horas

Fecha 30: vs Bournemouth: 14 de marzo - 10:00 horas

Fecha 31: vs Fulham: 21 de marzo - 10:00 horas

Fecha 32: vs Brighton and Hove: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Nottingham Forest: Fecha y horario a confirmar

Horario Everton y Burnley, según país