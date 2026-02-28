Fútbol - Inglaterra - Premier League

Por la fecha 29 se enfrentarán Everton y Burnley

Todos los detalles de la previa del partido entre Everton y Burnley, que se jugará el martes 3 de marzo desde las 14:30 horas en el estadio Goodison Park. Dirige Tim Robinson.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

28 de febrero de 2026, 9:18 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Burnley y Everton se enfrentarán en el estadio Goodison Park el próximo martes 3 de marzo desde las 14:30 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 29 de la Premier League.

Así llegan Everton y Burnley

Se espera un partido reñido para esta jornada entre dos equipos que buscarán la victoria que les fue esquiva en la fecha pasada (sólo rescataron un empate), para seguir vivos en la temporada actual.

Últimos resultados de Everton en partidos de la Premier League

Everton igualó - frente a Newcastle United. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Le convirtieron 5 goles y registró solo 4 a favor.

Últimos resultados de Burnley en partidos de la Premier League

Burnley igualó - ante Brentford en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna victoria, empate y derrotas: 1, 1 y 2 respectivamente. En ellos, tuvo 4 goles a favor y le han convertido 8 en contra.

Fútbol

Wolverhampton se enfrentará ante Liverpool por la fecha 29

Fútbol

Se enfrentan Leeds United y Sunderland por la fecha 29

Fútbol

Brentford se enfrentará a Bournemouth por la fecha 29

Fútbol

Por la llave 4 se enfrentarán Barcelona y Botafogo

Fútbol

Real Cartagena quiere el liderato del torneo frente a Tigres

Fútbol

Real Madrid necesita sumar de a 3 para escalar a la cima

Fútbol

Udinese espera frenar su racha negativa y vencer a Fiorentina

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 3, los visitantes 1 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 27 de diciembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y sellaron un empate en 0.

El dueño de casa se encuentra en el noveno puesto y tiene 37 puntos (10 PG - 7 PE - 10 PP), mientras que la visita sumó 19 unidades y está en el décimo noveno lugar en el torneo (4 PG - 7 PE - 16 PP).

Tim Robinson fue designado para controlar el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal6128187335
2Manchester City5627175531
3Aston Villa512815678
9Everton372710710-2
19Burnley19274716-23

Próximos partidos de Everton en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 29: vs Burnley: 3 de marzo - 14:30 horas
  • Fecha 30: vs Arsenal: 15 de marzo - 09:00 horas
  • Fecha 31: vs Chelsea: 21 de marzo - 12:30 horas
  • Fecha 32: vs Brentford: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Liverpool: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Burnley en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 29: vs Everton: 3 de marzo - 14:30 horas
  • Fecha 30: vs Bournemouth: 14 de marzo - 10:00 horas
  • Fecha 31: vs Fulham: 21 de marzo - 10:00 horas
  • Fecha 32: vs Brighton and Hove: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Nottingham Forest: Fecha y horario a confirmar

Horario Everton y Burnley, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 16:30 horas
  • Colombia y Perú: 14:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas
  • Venezuela: 15:30 horas

Más de Fútbol

Wolverhampton se enfrentará ante Liverpool por la fecha 29

Se enfrentan Leeds United y Sunderland por la fecha 29

Brentford se enfrentará a Bournemouth por la fecha 29

Por la llave 4 se enfrentarán Barcelona y Botafogo

Real Cartagena quiere el liderato del torneo frente a Tigres

Real Madrid necesita sumar de a 3 para escalar a la cima

Udinese espera frenar su racha negativa y vencer a Fiorentina

Pisa y Bologna se encuentran en la fecha 27

Orsomarso y Envigado se encuentran en la fecha 7

Noticias Destacadas