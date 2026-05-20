Por la fecha 6 del grupo B, Real Cartagena recibirá a Barranquilla FC

Desde las 19:30 horas, Real Cartagena y Barranquilla FC se enfrentan mañana por la fecha 6 del grupo B de la Primera B en el estadio Jaime Morón León.

Así llegan Real Cartagena y Barranquilla FC

El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en 1 en la fecha pasada.

Últimos resultados de Real Cartagena en partidos de la Primera B

Real Cartagena venció 2-1 a Bogotá FC en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 2 juegos, 1 terminó en empate y ha perdido 1. En ellos, recibió 5 goles en su arco y anotó 6 en la malla rival.

Últimos resultados de Barranquilla FC en partidos de la Primera B

En la jornada anterior, Barranquilla FC igualó 1-1 el juego frente a U. Magdalena. Con un historial irregular (1 derrota, 1 victoria y 2 empates en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 4 goles a favor y ha recibido 4 en su arco.

El conjunto local logró acumular 1 victoria, mientras que el equipo visitante tuvo 2 triunfos. Lograron empatar 2 veces. El último juego entre ambos en este torneo fue el 26 de abril, en Cuadrangulares del torneo Colombia - Primera B I 2026, y terminó con un marcador 0-0.

Horario Real Cartagena y Barranquilla FC, según país