Racing Club vs Independiente Petrolero: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del grupo E de la Copa Sudamericana

Independiente Petrolero y Racing Club se enfrentarán en el Cilindro el próximo miércoles 27 de mayo desde las 17:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 6 del grupo E de la Copa Sudamericana.

Así llegan Racing Club y Independiente Petrolero

Ambos deben ajustar su juego para conseguir una victoria en esta nueva fecha del campeonato. Los visitantes entran al partido tras una derrota como local en su último encuentro. Por su parte, el anfitrión de esta jornada consiguió apenas un punto con el empate a 2 en el partido anterior.

Últimos resultados de Racing Club en partidos de la Copa Sudamericana

Racing Club igualó 2-2 frente a Caracas. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Le convirtieron 9 goles y registró solo 9 a favor.

Últimos resultados de Independiente Petrolero en partidos de la Copa Sudamericana

Independiente Petrolero perdió ante Botafogo por 0 a 3. Tendrá que sacar puntos como sea ya que también viene de caer en los cuatro últimos juegos. En ellos, sus rivales han vencido su valla en 13 oportunidades y sumó 3 goles a favor.

El último mano a mano en este certamen fue el 7 de abril, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026, y Racing Club se llevó la victoria por 1 a 3.

La Academia buscará superar la fase de grupos de la Copa Sudamericana y llegar a la Playoffs Octavos, mientras que Independiente terminó eliminado de la competencia.

Augusto Aragón Bautista fue designado para controlar el partido.

Horario Racing Club e Independiente Petrolero, según país