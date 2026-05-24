Fútbol - Colombia - Segunda División

Real Cartagena se enfrenta ante El Equipo Naranja por el partido de ida

Real Cartagena y Envigado se miden en el estadio Jaime Morón León mañana a las 20:00 horas.

24 de mayo de 2026 a las 9:34 a. m.
Por la final de la Primera B, Real Cartagena se enfrenta mañana ante el Equipo Naranja desde las 20:00 horas en el estadio Jaime Morón León.

Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 16 de marzo, en el torneo Colombia - Primera B I 2026, y fue un empate por 1 a 1.

Real Cartagena y el Equipo Naranja llegan a la cancha en busca de un triunfo para ampliar su ventaja de cara al próximo duelo, programado para el viernes 29 de mayo.

Próximo partido de Real Cartagena en Colombia - Primera B I 2026

  • Final: vs Envigado: 29 de mayo - 15:00 horas

Próximo partido de Envigado en Colombia - Primera B I 2026

  • Final: vs Real Cartagena: 29 de mayo - 15:00 horas

Los resultados de Real Cartagena en partidos de la Primera B

  • Temporada Regular: Real Santander 0 vs Real Cartagena 1 (23 de enero)
  • Temporada Regular: Real Cartagena 1 vs Real Cundinamarca 0 (30 de enero)
  • Temporada Regular: Independiente Yumbo 1 vs Real Cartagena 1 (4 de febrero)
  • Temporada Regular: Bogotá FC 0 vs Real Cartagena 1 (9 de febrero)
  • Temporada Regular: Real Cartagena 4 vs Atlético FC 1 (13 de febrero)
  • Temporada Regular: Real Cartagena 2 vs Leones FC 3 (21 de febrero)
  • Temporada Regular: Tigres 0 vs Real Cartagena 0 (2 de marzo)
  • Temporada Regular: Real Cartagena 4 vs Orsomarso 0 (6 de marzo)
  • Temporada Regular: Real Cartagena 2 vs Inter de Palmira 2 (10 de marzo)
  • Temporada Regular: Envigado 1 vs Real Cartagena 1 (16 de marzo)
  • Temporada Regular: Real Cartagena 2 vs U. Magdalena 1 (22 de marzo)
  • Temporada Regular: Boca Juniors 1 vs Real Cartagena 1 (27 de marzo)
  • Temporada Regular: Real Cartagena 2 vs Quindío 1 (31 de marzo)
  • Temporada Regular: Patriotas FC 1 vs Real Cartagena 0 (13 de abril)
  • Temporada Regular: Real Cartagena 1 vs Barranquilla FC 3 (18 de abril)
  • Cuadrangulares: Barranquilla FC 0 vs Real Cartagena 0 (26 de abril)
  • Cuadrangulares: Real Cartagena 2 vs Bogotá FC 0 (2 de mayo)
  • Cuadrangulares: Real Cartagena 2 vs U. Magdalena 1 (8 de mayo)
  • Cuadrangulares: U. Magdalena 3 vs Real Cartagena 0 (12 de mayo)
  • Cuadrangulares: Bogotá FC 1 vs Real Cartagena 2 (17 de mayo)
  • Cuadrangulares: Real Cartagena 2 vs Barranquilla FC 1 (21 de mayo)

Los resultados de Envigado en partidos de la Primera B

  • Temporada Regular: Real Cundinamarca 0 vs Envigado 2 (26 de enero)
  • Temporada Regular: Envigado 2 vs Independiente Yumbo 0 (31 de enero)
  • Temporada Regular: U. Magdalena 4 vs Envigado 2 (9 de abril)
  • Temporada Regular: Envigado 0 vs Tigres 0 (9 de febrero)
  • Temporada Regular: Inter de Palmira 2 vs Envigado 1 (14 de febrero)
  • Temporada Regular: Envigado 1 vs Quindío 2 (24 de febrero)
  • Temporada Regular: Orsomarso 0 vs Envigado 1 (1 de marzo)
  • Temporada Regular: Envigado 1 vs Boca Juniors 0 (5 de marzo)
  • Temporada Regular: Leones FC 0 vs Envigado 3 (11 de marzo)
  • Temporada Regular: Envigado 1 vs Real Cartagena 1 (16 de marzo)
  • Temporada Regular: Atlético FC 1 vs Envigado 2 (6 de abril)
  • Temporada Regular: Envigado 1 vs Bogotá FC 2 (25 de marzo)
  • Temporada Regular: Real Santander 1 vs Envigado 3 (31 de marzo)
  • Temporada Regular: Barranquilla FC 1 vs Envigado 2 (13 de abril)
  • Temporada Regular: Envigado 2 vs Patriotas FC 0 (18 de abril)
  • Cuadrangulares: Quindío 2 vs Envigado 1 (24 de abril)
  • Cuadrangulares: Envigado 2 vs Tigres 0 (29 de abril)
  • Cuadrangulares: Envigado 0 vs Inter de Palmira 0 (4 de mayo)
  • Cuadrangulares: Inter de Palmira 0 vs Envigado 0 (10 de mayo)
  • Cuadrangulares: Tigres 1 vs Envigado 2 (14 de mayo)
  • Cuadrangulares: Envigado 1 vs Quindío 0 (18 de mayo)

Horario Real Cartagena y Envigado, según país

  • Argentina: 22:00 horas
  • Colombia y Perú: 20:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 21:00 horas