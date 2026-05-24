Real Cartagena se enfrenta ante El Equipo Naranja por el partido de ida

Por la final de la Primera B, Real Cartagena se enfrenta mañana ante el Equipo Naranja desde las 20:00 horas en el estadio Jaime Morón León.
Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 16 de marzo, en el torneo Colombia - Primera B I 2026, y fue un empate por 1 a 1.
Real Cartagena y el Equipo Naranja llegan a la cancha en busca de un triunfo para ampliar su ventaja de cara al próximo duelo, programado para el viernes 29 de mayo.
Próximo partido de Real Cartagena en Colombia - Primera B I 2026
- Final: vs Envigado: 29 de mayo - 15:00 horas
Próximo partido de Envigado en Colombia - Primera B I 2026
Los resultados de Real Cartagena en partidos de la Primera B
- Temporada Regular: Real Santander 0 vs Real Cartagena 1 (23 de enero)
- Temporada Regular: Real Cartagena 1 vs Real Cundinamarca 0 (30 de enero)
- Temporada Regular: Independiente Yumbo 1 vs Real Cartagena 1 (4 de febrero)
- Temporada Regular: Bogotá FC 0 vs Real Cartagena 1 (9 de febrero)
- Temporada Regular: Real Cartagena 4 vs Atlético FC 1 (13 de febrero)
- Temporada Regular: Real Cartagena 2 vs Leones FC 3 (21 de febrero)
- Temporada Regular: Tigres 0 vs Real Cartagena 0 (2 de marzo)
- Temporada Regular: Real Cartagena 4 vs Orsomarso 0 (6 de marzo)
- Temporada Regular: Real Cartagena 2 vs Inter de Palmira 2 (10 de marzo)
- Temporada Regular: Envigado 1 vs Real Cartagena 1 (16 de marzo)
- Temporada Regular: Real Cartagena 2 vs U. Magdalena 1 (22 de marzo)
- Temporada Regular: Boca Juniors 1 vs Real Cartagena 1 (27 de marzo)
- Temporada Regular: Real Cartagena 2 vs Quindío 1 (31 de marzo)
- Temporada Regular: Patriotas FC 1 vs Real Cartagena 0 (13 de abril)
- Temporada Regular: Real Cartagena 1 vs Barranquilla FC 3 (18 de abril)
- Cuadrangulares: Barranquilla FC 0 vs Real Cartagena 0 (26 de abril)
- Cuadrangulares: Real Cartagena 2 vs Bogotá FC 0 (2 de mayo)
- Cuadrangulares: Real Cartagena 2 vs U. Magdalena 1 (8 de mayo)
- Cuadrangulares: U. Magdalena 3 vs Real Cartagena 0 (12 de mayo)
- Cuadrangulares: Bogotá FC 1 vs Real Cartagena 2 (17 de mayo)
- Cuadrangulares: Real Cartagena 2 vs Barranquilla FC 1 (21 de mayo)
Los resultados de Envigado en partidos de la Primera B
- Temporada Regular: Real Cundinamarca 0 vs Envigado 2 (26 de enero)
- Temporada Regular: Envigado 2 vs Independiente Yumbo 0 (31 de enero)
- Temporada Regular: U. Magdalena 4 vs Envigado 2 (9 de abril)
- Temporada Regular: Envigado 0 vs Tigres 0 (9 de febrero)
- Temporada Regular: Inter de Palmira 2 vs Envigado 1 (14 de febrero)
- Temporada Regular: Envigado 1 vs Quindío 2 (24 de febrero)
- Temporada Regular: Orsomarso 0 vs Envigado 1 (1 de marzo)
- Temporada Regular: Envigado 1 vs Boca Juniors 0 (5 de marzo)
- Temporada Regular: Leones FC 0 vs Envigado 3 (11 de marzo)
- Temporada Regular: Envigado 1 vs Real Cartagena 1 (16 de marzo)
- Temporada Regular: Atlético FC 1 vs Envigado 2 (6 de abril)
- Temporada Regular: Envigado 1 vs Bogotá FC 2 (25 de marzo)
- Temporada Regular: Real Santander 1 vs Envigado 3 (31 de marzo)
- Temporada Regular: Barranquilla FC 1 vs Envigado 2 (13 de abril)
- Temporada Regular: Envigado 2 vs Patriotas FC 0 (18 de abril)
- Cuadrangulares: Quindío 2 vs Envigado 1 (24 de abril)
- Cuadrangulares: Envigado 2 vs Tigres 0 (29 de abril)
- Cuadrangulares: Envigado 0 vs Inter de Palmira 0 (4 de mayo)
- Cuadrangulares: Inter de Palmira 0 vs Envigado 0 (10 de mayo)
- Cuadrangulares: Tigres 1 vs Envigado 2 (14 de mayo)
- Cuadrangulares: Envigado 1 vs Quindío 0 (18 de mayo)
Horario Real Cartagena y Envigado, según país
- Argentina: 22:00 horas
- Colombia y Perú: 20:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 21:00 horas