Suscribirse

Fútbol - Colombia - Segunda División

Real Santander vs Real Cartagena: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 de la Primera B

Palpitamos la previa del choque entre Real Santander y Real Cartagena. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.

DataFactory .

12 de agosto de 2025, 1:17 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El cotejo entre Real Santander y Real Cartagena, por la fecha 6 de la Primera B, se jugará el próximo viernes 15 de agosto, a partir de las 16:00 horas, en el estadio Villa Concha.

Así llegan Real Santander y Real Cartagena

Los equipos llegan con la misma necesidad de recuperar la senda de la victoria aunque con distintos resultados previos. El local ha perdido en la última jornada del torneo, mientras que la visita rescató un empate en su casa.

Últimos resultados de Real Santander en partidos de la Primera B

Real Santander quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Jaguares por un resultado de 0 a 1. En juegos recientes de la presente temporada, suma 2 victorias y 2 partidos perdidos, con 6 goles marcados y con 5 en su arco.

Últimos resultados de Real Cartagena en partidos de la Primera B

Real Cartagena viene de empatar 2-2 ante Boca Juniors. En sus últimos 4 encuentros logró 1 victoria e igualar 3 partidos. Ha logrado convertir 5 goles y le han marcado 2 tantos.

Lo más leído

1. Polémica en el Ministerio de Defensa: abogada graduada hace dos años ocupará el viceministerio más importante
2. Revelan lo que dice el papel que asesinos dejaron en un bolsillo de Harold Aroca, menor hallado muerto en Bogotá
3. Los cinco signos del horóscopo chino que tendrían altas probabilidades de ganar la lotería en la segunda semana de agosto, según la IA

Real Santander lleva puntaje perfecto en 2 partidos disputados de local al festejar con su gente cada uno de los encuentros sin recibir goles.

Con 3 victorias y 2 empates en las últimas 5 jornadas de este campeonato, la visita aventaja al equipo local. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 9 de marzo, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B I 2025, y fue Real Cartagena quien ganó 2 a 0.

El local está en el octavo puesto y alcanzó 6 puntos (2 PG - 3 PP), mientras que el visitante ha logrado 6 unidades y está en el sexto lugar en el campeonato (1 PG - 3 PE).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Jaguares1254015
2Cúcuta842204
3Tigres852213
6Real Cartagena641303
8Real Santander652031

Próximos partidos de Real Santander en Colombia - Primera B II 2025

  • Fecha 7: vs Leones FC: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Cúcuta: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Orsomarso: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Atlético FC: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Real Cartagena en Colombia - Primera B II 2025

  • Fecha 6: vs Real Santander: 15 de agosto - 16:00 horas
  • Fecha 7: vs Tigres: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Huila: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Barranquilla FC: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Patriotas FC: Fecha y horario a confirmar

Horario Real Santander y Real Cartagena, según país

  • Argentina: 18:00 horas
  • Colombia y Perú: 16:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 17:00 horas

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Atentos usuarios de TransMilenio al cierre temporal en Portal Américas y estación Biblioteca Tintal

2. Prensa alemana reacciona a la partida de una figura del Bayern Múnich de Luis Díaz: “El héroe europeo”

3. Reporte del USGS: último temblor en EE.UU. y epicentro del nuevo sismo, este martes 12 de agosto de 2025

4. Gabriel Boric revela resultados de examen de orina y drogas al que se sometió; ¿por qué?

5. Mega Millions: ¿cuál es el jackpot y cómo jugar el sorteo del martes 12 de agosto?

LEER MENOS

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.