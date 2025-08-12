Real Santander vs Real Cartagena: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 de la Primera B

El cotejo entre Real Santander y Real Cartagena, por la fecha 6 de la Primera B, se jugará el próximo viernes 15 de agosto, a partir de las 16:00 horas, en el estadio Villa Concha.

Así llegan Real Santander y Real Cartagena

Los equipos llegan con la misma necesidad de recuperar la senda de la victoria aunque con distintos resultados previos. El local ha perdido en la última jornada del torneo, mientras que la visita rescató un empate en su casa.

Últimos resultados de Real Santander en partidos de la Primera B

Real Santander quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Jaguares por un resultado de 0 a 1. En juegos recientes de la presente temporada, suma 2 victorias y 2 partidos perdidos, con 6 goles marcados y con 5 en su arco.

Últimos resultados de Real Cartagena en partidos de la Primera B

Real Cartagena viene de empatar 2-2 ante Boca Juniors. En sus últimos 4 encuentros logró 1 victoria e igualar 3 partidos. Ha logrado convertir 5 goles y le han marcado 2 tantos.

Real Santander lleva puntaje perfecto en 2 partidos disputados de local al festejar con su gente cada uno de los encuentros sin recibir goles.

Con 3 victorias y 2 empates en las últimas 5 jornadas de este campeonato, la visita aventaja al equipo local. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 9 de marzo, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B I 2025, y fue Real Cartagena quien ganó 2 a 0.

El local está en el octavo puesto y alcanzó 6 puntos (2 PG - 3 PP), mientras que el visitante ha logrado 6 unidades y está en el sexto lugar en el campeonato (1 PG - 3 PE).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Jaguares 12 5 4 0 1 5 2 Cúcuta 8 4 2 2 0 4 3 Tigres 8 5 2 2 1 3 6 Real Cartagena 6 4 1 3 0 3 8 Real Santander 6 5 2 0 3 1

Próximos partidos de Real Santander en Colombia - Primera B II 2025

Fecha 7: vs Leones FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Cúcuta: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Orsomarso: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Atlético FC: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Real Cartagena en Colombia - Primera B II 2025

Fecha 6: vs Real Santander: 15 de agosto - 16:00 horas

Fecha 7: vs Tigres: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Huila: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Barranquilla FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Patriotas FC: Fecha y horario a confirmar

Horario Real Santander y Real Cartagena, según país