San Lorenzo se enfrenta ante la visita Deportivo Recoleta por la fecha 6 del grupo D

El juego entre San Lorenzo y Deportivo Recoleta se disputará el próximo martes 26 de mayo por la fecha 6 del grupo D de la Copa Sudamericana, a partir de las 19:30 horas en el Nuevo Gasómetro.

Así llegan San Lorenzo y Deportivo Recoleta

Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.

Últimos resultados de San Lorenzo en partidos de la Copa Sudamericana

En la fecha anterior, San Lorenzo se fue con un solo punto al conseguir un empate por 2 frente a Santos. Con 1 triunfo y 3 empates, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 6 goles marcados y con 4 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de Deportivo Recoleta en partidos de la Copa Sudamericana

El anterior partido disputado entre Deportivo Recoleta finalizó en empate por 2-2 ante Deportivo Cuenca. Sus últimos 4 encuentros también terminaron empatados. En esos partidos, le han convertido 5 goles y registró solo 5 a favor.

En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 8 de abril, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026, y finalizó en un empate 1-1.

Mientras que El Ciclón ya tiene asegurado su lugar en la Playoffs Octavos, D. Recoleta aún debe luchar por su supervivencia en el campeonato.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Carlos Ortega Jaimes.

Horario San Lorenzo y Deportivo Recoleta, según país