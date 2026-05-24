São Paulo se enfrentará ante Boston River por la fecha 6 del grupo C

A partir de las 17:00 horas el próximo martes 26 de mayo, Boston River visita a São Paulo en el Morumbí, por el duelo correspondiente a la fecha 6 del grupo C de la Copa Sudamericana.

Así llegan São Paulo y Boston River

El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.

Últimos resultados de São Paulo en partidos de la Copa Sudamericana

São Paulo llega con resultado de empate, 1-1, ante Millonarios. Tiene un historial irregular con 2 victorias y 2 empates en los últimos 4 partidos disputados, con 1 gol. Marcó 4 tantos en el rival en esos encuentros.

Últimos resultados de Boston River en partidos de la Copa Sudamericana

Boston River llega triunfante luego de ver caer a O'Higgins con un marcador 3-2.

El último partido que jugaron en esta competencia fue el 7 de abril, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026, y São Paulo se impuso por 0 a 1.

Mientras que São Paulo ya está dentro de los mejores equipos de esta competencia, Boston River está eliminado y no puede alcanzar la Playoffs Octavos.

Augusto Menéndez Laos es el árbitro designado para controlar el partido.

Horario São Paulo y Boston River, según país