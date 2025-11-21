Suscribirse

Fútbol - Italia - Serie A

Sassuolo vs Pisa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 de la Serie A

Sassuolo y Pisa se enfrentan en el estadio Mapei Stdm. Cittá del Tricolore, con el arbitraje de Davide Di Marco. El duelo se jugará el lunes 24 de noviembre desde las 14:45 horas.

21 de noviembre de 2025, 1:20 p. m.
El juego entre Sassuolo y Pisa se disputará el próximo lunes 24 de noviembre por la fecha 12 de la Serie A, a partir de las 14:45 horas en el estadio Mapei Stdm. Cittá del Tricolore.

Así llegan Sassuolo y Pisa

Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.

Últimos resultados de Sassuolo en partidos de la Serie A

Sassuolo ganó por 3-0 el juego pasado ante Atalanta. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 1 victoria, perdió 2 encuentros y empató 1. En ellos, le han encajado 4 goles y ha convertido 6.

Últimos resultados de Pisa en partidos de la Serie A

En la jornada anterior, Pisa derrotó 1-0 a Cremonese. Antes de esta victoria, el equipo cuenta con 4 empates en los últimos encuentros de la temporada actual. En ellos, ha marcado 5 goles y también ha recibido 4.

El local está en el octavo puesto y alcanzó 16 puntos (5 PG - 1 PE - 5 PP), mientras que el visitante ha logrado 9 unidades y está en el décimo sexto lugar en el campeonato (1 PG - 6 PE - 4 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Davide Di Marco.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter241180314
2Roma24118037
3Milan22116418
8Sassuolo16115152
16Pisa911164-6

Próximos partidos de Sassuolo en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 13: vs Como 1907: 28 de noviembre - 14:45 horas
  • Fecha 14: vs Fiorentina: 6 de diciembre - 09:00 horas
  • Fecha 15: vs Milan: 14 de diciembre - 06:30 horas
  • Fecha 16: vs Torino: 21 de diciembre - 09:00 horas
  • Fecha 17: vs Bologna: 28 de diciembre - 12:00 horas

Próximos partidos de Pisa en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 13: vs Inter: 30 de noviembre - 09:00 horas
  • Fecha 14: vs Parma: 8 de diciembre - 09:00 horas
  • Fecha 15: vs Lecce: 12 de diciembre - 14:45 horas
  • Fecha 16: vs Cagliari: 21 de diciembre - 06:30 horas
  • Fecha 17: vs Juventus: 27 de diciembre - 14:45 horas

Horario Sassuolo y Pisa, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
  • Colombia y Perú: 14:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
  • Venezuela: 15:45 horas

