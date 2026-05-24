Se enfrentan Palestino y Dep. Riestra por la fecha 6 del grupo F

El próximo martes 26 de mayo, a partir de las 17:00 horas, Dep. Riestra visita a Palestino en el imperial de La Cisterna, por el duelo correspondiente a la fecha 6 del grupo F de la Copa Sudamericana.

Así llegan Palestino y Dep. Riestra

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de Palestino en partidos de la Copa Sudamericana

Palestino fue derrotado en el Arena do Grêmio frente a Grêmio por 0 a 2 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha empatado 2 y perdido 2. Le convirtieron 5 goles y no pudo marcar en el arco rival.

Últimos resultados de Dep. Riestra en partidos de la Copa Sudamericana

Dep. Riestra llega a este encuentro tras perder 1 a 4 ante MC Torque. En los últimos enfrentamientos, tuvo 1 victoria, igualó 1 vez y ha perdido en 2 ocasiones. Con 3 goles a favor, ha recibido 9 en contra.

La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 8 de abril, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026, y firmaron un empate en 0.

En este último duelo por la fase de grupos, Los Malevos buscarán dar otro paso para conseguir el cupo a la Playoffs Octavos. Por su parte, Palestino ya se despidió de la Copa Sudamericana.

El encargado de impartir justicia en el partido será Jordi Espinoza Valles.

Horario Palestino y Dep. Riestra, según país