Se enfrentan Pereira y Jaguares por la fecha 5 del grupo D

El próximo martes 26 de mayo, a partir de las 15:30 horas, Jaguares visita a Pereira en el estadio Santiago de las Atalayas, por el duelo correspondiente a la fecha 5 del grupo D de la Copa Colombia.

Así llegan Pereira y Jaguares

La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.

Últimos resultados de Pereira en partidos de la Copa Colombia

Pereira viene de empatar ante Águilas Doradas Rionegro por 1-1. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 1 victoria y 1 empate, con 2 goles marcados y 3 en el arco rival.

Últimos resultados de Jaguares en partidos de la Copa Colombia

Jaguares viene de vencer a Independiente Yumbo en casa por 3 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 1 derrota y 1 empate. Además, marcó un total de 4 goles y 2 le han convertido.

En los últimos 2 choques hubo 1 victoria para el anfitrión de esta fecha y se computó 1 empate. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 24 de abril, en Fase de Grupos del torneo Colombia - Copa Águila 2019, y Pereira se quedó con la victoria por 5 a 1.

Horario Pereira y Jaguares, según país