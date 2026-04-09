Sunderland vs Tottenham: previa, horario y cómo llegan para la fecha 32 de la Premier League

El duelo entre Sunderland y Tottenham correspondiente a la fecha 32 se disputará en el Stadium of Light desde las 08:00 horas, el domingo 12 de abril.

Así llegan Sunderland y Tottenham

Impulsado por su buen resultado en la jornada pasada, el conjunto local esperará más de lo mismo después de haber celebrado una victoria en la fecha anterior. Por su parte, la visita llega necesitada de un triunfo luego de caer derrotado en su último encuentro.

Últimos resultados de Sunderland en partidos de la Premier League

Sunderland venció 2-1 a Newcastle United en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 1 juego, 1 terminó en empate y ha perdido 2. En ellos, recibió 6 goles en su arco y anotó 5 en la malla rival.

Últimos resultados de Tottenham en partidos de la Premier League

A Tottenham no le alcanzó el marcador y perdió 0 a 3 ante Nottingham Forest. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 3 derrotas y 1 empate, tiene 4 goles a favor y ha recibido 13 en contra.

Los últimos 5 encuentros entre ambos equipos terminaron con 3 victorias para el local y un total de 2 encuentros empatados. El último juego entre ambos en este torneo fue el 4 de enero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y terminó con un marcador 1-1.

El dueño de casa se encuentra en el décimo primer puesto y tiene 43 puntos (11 PG - 10 PE - 10 PP), mientras que la visita sumó 30 unidades y está en el décimo séptimo lugar en el torneo (7 PG - 9 PE - 15 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Robert Jones.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 70 31 21 7 3 39 2 Manchester City 61 30 18 7 5 32 3 Manchester United 55 31 15 10 6 13 11 Sunderland 43 31 11 10 10 -4 17 Tottenham 30 31 7 9 15 -10

Próximos partidos de Sunderland en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 33: vs Aston Villa: 19 de abril - 08:00 horas

Fecha 34: vs Nottingham Forest: 24 de abril - 14:00 horas

Fecha 35: vs Wolverhampton: 2 de mayo - 09:00 horas

Fecha 36: vs Manchester United: 9 de mayo - 09:00 horas

Fecha 37: vs Everton: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Tottenham en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 33: vs Brighton and Hove: 18 de abril - 11:30 horas

Fecha 34: vs Wolverhampton: 25 de abril - 09:00 horas

Fecha 35: vs Aston Villa: 2 de mayo - 06:30 horas

Fecha 36: vs Leeds United: 11 de mayo - 14:00 horas

Fecha 37: vs Chelsea: Fecha y horario a confirmar

Horario Sunderland y Tottenham, según país