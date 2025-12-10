Fútbol - Italia - Serie A
Torino vs Cremonese: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 de la Serie A
Te contamos la previa del duelo Torino vs Cremonese, que se enfrentarán en el estadio Stadio Olimpico Grande Torino el próximo sábado 13 de diciembre a las 09:00 horas.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
El duelo correspondiente a la fecha 15 de la Serie A se jugará el próximo sábado 13 de diciembre a las 09:00 horas.
Así llegan Torino y Cremonese
Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.
Últimos resultados de Torino en partidos de la Serie A
Torino no quiere lamentar otra caída: 2 a 3 finalizó su partido frente a Milan. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: perdió 2 y 2 fueron empate. Pudo marcar 6 goles y ha recibido 12.
Últimos resultados de Cremonese en partidos de la Serie A
Cremonese llega con envión anímico tras vencer por 2 a 0 a Lecce. En las últimas fechas obtuvo 1 victoria y 3 derrotas. Pudo marcar 7 goles y ha recibido 7.
En los últimos 2 encuentros que se vieron las caras en el torneo, el local ganó en 1 oportunidad y terminó igualado 1 partido. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 20 de febrero, en el torneo Italia - Serie A TIM 2022-2023, y firmaron un empate en 2.
El local está en el décimo sexto puesto con 14 puntos (3 PG - 5 PE - 6 PP), mientras que el visitante llegó a 20 unidades y se coloca en el noveno lugar en el torneo (5 PG - 5 PE - 4 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Milan
|31
|14
|9
|4
|1
|11
|2
|Napoli
|31
|14
|10
|1
|3
|10
|3
|Inter
|30
|14
|10
|0
|4
|19
|9
|Cremonese
|20
|14
|5
|5
|4
|1
|16
|Torino
|14
|14
|3
|5
|6
|-12
Próximos partidos de Torino en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 16: vs Sassuolo: 21 de diciembre - 09:00 horas
- Fecha 17: vs Cagliari: 27 de diciembre - 09:00 horas
- Fecha 18: vs Hellas Verona: 4 de enero - 12:00 horas
- Fecha 19: vs Udinese: 7 de enero - 14:45 horas
- Fecha 20: vs Atalanta: 10 de enero - 14:45 horas
Próximos partidos de Cremonese en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 16: vs Lazio: 20 de diciembre - 12:00 horas
- Fecha 17: vs Napoli: 28 de diciembre - 09:00 horas
- Fecha 18: vs Fiorentina: 4 de enero - 09:00 horas
- Fecha 19: vs Cagliari: 8 de enero - 12:30 horas
- Fecha 20: vs Juventus: 12 de enero - 14:45 horas
Horario Torino y Cremonese, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
- Colombia y Perú: 09:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
- Venezuela: 10:00 horas