Fútbol - Italia - Serie A

Torino vs Cremonese: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 de la Serie A

Te contamos la previa del duelo Torino vs Cremonese, que se enfrentarán en el estadio Stadio Olimpico Grande Torino el próximo sábado 13 de diciembre a las 09:00 horas.

DataFactory

10 de diciembre de 2025, 1:19 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 15 de la Serie A se jugará el próximo sábado 13 de diciembre a las 09:00 horas.

Así llegan Torino y Cremonese

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Torino en partidos de la Serie A

Torino no quiere lamentar otra caída: 2 a 3 finalizó su partido frente a Milan. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: perdió 2 y 2 fueron empate. Pudo marcar 6 goles y ha recibido 12.

Últimos resultados de Cremonese en partidos de la Serie A

Cremonese llega con envión anímico tras vencer por 2 a 0 a Lecce. En las últimas fechas obtuvo 1 victoria y 3 derrotas. Pudo marcar 7 goles y ha recibido 7.

En los últimos 2 encuentros que se vieron las caras en el torneo, el local ganó en 1 oportunidad y terminó igualado 1 partido. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 20 de febrero, en el torneo Italia - Serie A TIM 2022-2023, y firmaron un empate en 2.

El local está en el décimo sexto puesto con 14 puntos (3 PG - 5 PE - 6 PP), mientras que el visitante llegó a 20 unidades y se coloca en el noveno lugar en el torneo (5 PG - 5 PE - 4 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Milan311494111
2Napoli3114101310
3Inter3014100419
9Cremonese20145541
16Torino1414356-12

Próximos partidos de Torino en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 16: vs Sassuolo: 21 de diciembre - 09:00 horas
  • Fecha 17: vs Cagliari: 27 de diciembre - 09:00 horas
  • Fecha 18: vs Hellas Verona: 4 de enero - 12:00 horas
  • Fecha 19: vs Udinese: 7 de enero - 14:45 horas
  • Fecha 20: vs Atalanta: 10 de enero - 14:45 horas

Próximos partidos de Cremonese en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 16: vs Lazio: 20 de diciembre - 12:00 horas
  • Fecha 17: vs Napoli: 28 de diciembre - 09:00 horas
  • Fecha 18: vs Fiorentina: 4 de enero - 09:00 horas
  • Fecha 19: vs Cagliari: 8 de enero - 12:30 horas
  • Fecha 20: vs Juventus: 12 de enero - 14:45 horas

Horario Torino y Cremonese, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
  • Colombia y Perú: 09:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
  • Venezuela: 10:00 horas

Noticias Destacadas

