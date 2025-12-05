Fútbol - Italia - Serie A
Torino vs Milan: previa, horario y cómo llegan para la fecha 14 de la Serie A
Torino y Milan se enfrentan en el estadio Stadio Olimpico Grande Torino. El duelo se jugará el lunes 8 de diciembre desde las 14:45 horas.
El juego entre Torino y Milan se disputará el próximo lunes 8 de diciembre por la fecha 14 de la Serie A, a partir de las 14:45 horas en el estadio Stadio Olimpico Grande Torino.
Así llegan Torino y Milan
En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.
Últimos resultados de Torino en partidos de la Serie A
Torino busca levantarse de su derrota ante Lecce en el Comunale Via del Mare. En los duelos recientes, ha perdido 1 y empatado 3, con 4 goles marcados y con 9 en su arco.
Últimos resultados de Milan en partidos de la Serie A
En la jornada anterior, Milan derrotó 1-0 a Lazio. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 2 triunfos y 2 empates. En esos duelos, pudo celebrar 6 goles y le marcaron 3 en su arco.
Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 2 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 2 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 22 de febrero, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Torino lo ganó por 2 a 1.
El local está en el décimo tercer puesto y alcanzó 14 puntos (3 PG - 5 PE - 5 PP), mientras que el visitante ha logrado 28 unidades y busca una victoria para seguir prendido en la cima de la tabla (8 PG - 4 PE - 1 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Milan
|28
|13
|8
|4
|1
|10
|2
|Napoli
|28
|13
|9
|1
|3
|9
|3
|Inter
|27
|13
|9
|0
|4
|15
|4
|Roma
|27
|13
|9
|0
|4
|8
|13
|Torino
|14
|13
|3
|5
|5
|-11
Próximos partidos de Torino en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 15: vs Cremonese: 13 de diciembre - 09:00 horas
- Fecha 16: vs Sassuolo: 21 de diciembre - 09:00 horas
- Fecha 17: vs Cagliari: 27 de diciembre - 09:00 horas
- Fecha 18: vs Hellas Verona: 4 de enero - 12:00 horas
- Fecha 19: vs Udinese: 7 de enero - 14:45 horas
Próximos partidos de Milan en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 15: vs Sassuolo: 14 de diciembre - 06:30 horas
- Fecha 17: vs Hellas Verona: 28 de diciembre - 06:30 horas
- Fecha 18: vs Cagliari: 2 de enero - 14:45 horas
- Fecha 19: vs Genoa: 8 de enero - 14:45 horas
- Fecha 20: vs Fiorentina: 11 de enero - 09:00 horas
Horario Torino y Milan, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
- Colombia y Perú: 14:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
- Venezuela: 15:45 horas