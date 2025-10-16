Tottenham vs Aston Villa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 de la Premier League

El duelo entre Tottenham y Aston Villa correspondiente a la fecha 8 se disputará en el Wembley Stadium desde las 08:00 horas, el domingo 19 de octubre.

Así llegan Tottenham y Aston Villa

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Tottenham en partidos de la Premier League

Tottenham venció 2-1 a Leeds United en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 1 juego, 2 terminaron en empate y ha perdido 1. En ellos, recibió 5 goles en su arco y anotó 8 en la malla rival.

Últimos resultados de Aston Villa en partidos de la Premier League

Aston Villa venció en casa a Burnley por 2 a 1. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 1, ha empatado 2 y perdido 1. Además, logró gritar 6 goles y ha recibido 6 en su arco.

En el historial de enfrentamientos durante el torneo, se evidenciaron 3 triunfos para el visitante y 2 victorias para el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 16 de mayo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y terminó con un marcador 2-0 a favor de Aston Villa.

El dueño de casa se encuentra en el tercer puesto y tiene 14 puntos (4 PG - 2 PE - 1 PP), mientras que la visita sumó 9 unidades y está en el décimo tercer lugar en el torneo (2 PG - 3 PE - 2 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Simon Hooper.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 16 7 5 1 1 11 2 Liverpool 15 7 5 0 2 4 3 Tottenham 14 7 4 2 1 8 4 Bournemouth 14 7 4 2 1 3 13 Aston Villa 9 7 2 3 2 -1

Próximos partidos de Tottenham en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 9: vs Everton: 26 de octubre - 11:30 horas

Fecha 10: vs Chelsea: 1 de noviembre - 12:30 horas

Fecha 11: vs Manchester United: 8 de noviembre - 07:30 horas

Fecha 12: vs Arsenal: 23 de noviembre - 11:30 horas

Fecha 13: vs Fulham: 29 de noviembre - 15:00 horas

Próximos partidos de Aston Villa en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 9: vs Manchester City: 26 de octubre - 09:00 horas

Fecha 10: vs Liverpool: 1 de noviembre - 15:00 horas

Fecha 11: vs Bournemouth: 9 de noviembre - 09:00 horas

Fecha 12: vs Leeds United: 23 de noviembre - 09:00 horas

Fecha 13: vs Wolverhampton: 30 de noviembre - 09:05 horas

Horario Tottenham y Aston Villa, según país