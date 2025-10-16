Suscribirse

Fútbol - Inglaterra - Premier League

Tottenham vs Aston Villa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 de la Premier League

Toda la previa del duelo entre Tottenham y Aston Villa. El partido se jugará en el Wembley Stadium el domingo 19 de octubre a las 08:00 horas. Será arbitrado por Simon Hooper.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

16 de octubre de 2025, 1:44 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo entre Tottenham y Aston Villa correspondiente a la fecha 8 se disputará en el Wembley Stadium desde las 08:00 horas, el domingo 19 de octubre.

Así llegan Tottenham y Aston Villa

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Tottenham en partidos de la Premier League

Tottenham venció 2-1 a Leeds United en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 1 juego, 2 terminaron en empate y ha perdido 1. En ellos, recibió 5 goles en su arco y anotó 8 en la malla rival.

Últimos resultados de Aston Villa en partidos de la Premier League

Aston Villa venció en casa a Burnley por 2 a 1. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 1, ha empatado 2 y perdido 1. Además, logró gritar 6 goles y ha recibido 6 en su arco.

En el historial de enfrentamientos durante el torneo, se evidenciaron 3 triunfos para el visitante y 2 victorias para el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 16 de mayo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y terminó con un marcador 2-0 a favor de Aston Villa.

El dueño de casa se encuentra en el tercer puesto y tiene 14 puntos (4 PG - 2 PE - 1 PP), mientras que la visita sumó 9 unidades y está en el décimo tercer lugar en el torneo (2 PG - 3 PE - 2 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Simon Hooper.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal16751111
2Liverpool1575024
3Tottenham1474218
4Bournemouth1474213
13Aston Villa97232-1

Próximos partidos de Tottenham en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 9: vs Everton: 26 de octubre - 11:30 horas
  • Fecha 10: vs Chelsea: 1 de noviembre - 12:30 horas
  • Fecha 11: vs Manchester United: 8 de noviembre - 07:30 horas
  • Fecha 12: vs Arsenal: 23 de noviembre - 11:30 horas
  • Fecha 13: vs Fulham: 29 de noviembre - 15:00 horas

Próximos partidos de Aston Villa en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 9: vs Manchester City: 26 de octubre - 09:00 horas
  • Fecha 10: vs Liverpool: 1 de noviembre - 15:00 horas
  • Fecha 11: vs Bournemouth: 9 de noviembre - 09:00 horas
  • Fecha 12: vs Leeds United: 23 de noviembre - 09:00 horas
  • Fecha 13: vs Wolverhampton: 30 de noviembre - 09:05 horas

Horario Tottenham y Aston Villa, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas
  • Colombia y Perú: 08:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
  • Venezuela: 09:00 horas

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ¿En qué lugar quedó Estados Unidos? Sale de la lista de los pasaportes más poderosos del mundo. Así quedó el ranking en 2025

2. Reviven clip de la canción que la influencer Baby Demoni quería en su funeral

3. Manifestaciones en Perú: un muerto y cien heridos dejan las protestas tras instalación de nuevo gobierno

4. José Pékerman celebró la desgracia de Colombia en el Mundial Sub-20: se regó al hablar

5. Dueño de fortuna en Powerball adquiere casas destruidas por incendio en Los Ángeles: esta sería la razón

LEER MENOS

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.