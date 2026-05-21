Tottenham vs Everton: previa, horario y cómo llegan para la fecha 38 de la Premier League

El duelo entre Tottenham y Everton correspondiente a la fecha 38 se disputará en el Wembley Stadium desde las 10:00 horas, el domingo 24 de mayo.

Así llegan Tottenham y Everton

En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Tottenham en partidos de la Premier League

Tottenham buscará la victoria luego de caer 1 a 2 frente a Chelsea. En 2 partidos ha triunfado y ha empatado 2. En esas jornadas, le hicieron 6 goles y ha marcado 7 a sus rivales.

Últimos resultados de Everton en partidos de la Premier League

A Everton no le alcanzó el marcador y perdió 1 a 3 ante Sunderland. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 2 derrotas y 2 empates, tiene 8 goles a favor y ha recibido 12 en contra.

El conjunto local logró acumular 3 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 1 triunfo. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 26 de octubre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y terminó con un marcador 0-3 a favor de Tottenham.

El dueño de casa se encuentra en el décimo séptimo puesto y tiene 38 puntos (9 PG - 11 PE - 17 PP), mientras que la visita sumó 49 unidades y está en el décimo segundo lugar en el torneo (13 PG - 10 PE - 14 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Michael Oliver.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 82 37 25 7 5 43 2 Manchester City 78 37 23 9 5 43 3 Manchester United 68 37 19 11 7 16 12 Everton 49 37 13 10 14 -2 17 Tottenham 38 37 9 11 17 -10

Horario Tottenham y Everton, según país