Fútbol - Inglaterra - Premier League

Tottenham vs Everton: previa, horario y cómo llegan para la fecha 38 de la Premier League

Toda la previa del duelo entre Tottenham y Everton. El partido se jugará en el Wembley Stadium el domingo 24 de mayo a las 10:00 horas. Será arbitrado por Michael Oliver.

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21 de mayo de 2026 a las 10:46 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo entre Tottenham y Everton correspondiente a la fecha 38 se disputará en el Wembley Stadium desde las 10:00 horas, el domingo 24 de mayo.

Así llegan Tottenham y Everton

En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Tottenham en partidos de la Premier League

Tottenham buscará la victoria luego de caer 1 a 2 frente a Chelsea. En 2 partidos ha triunfado y ha empatado 2. En esas jornadas, le hicieron 6 goles y ha marcado 7 a sus rivales.

Últimos resultados de Everton en partidos de la Premier League

A Everton no le alcanzó el marcador y perdió 1 a 3 ante Sunderland. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 2 derrotas y 2 empates, tiene 8 goles a favor y ha recibido 12 en contra.

El conjunto local logró acumular 3 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 1 triunfo. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 26 de octubre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y terminó con un marcador 0-3 a favor de Tottenham.

El dueño de casa se encuentra en el décimo séptimo puesto y tiene 38 puntos (9 PG - 11 PE - 17 PP), mientras que la visita sumó 49 unidades y está en el décimo segundo lugar en el torneo (13 PG - 10 PE - 14 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Michael Oliver.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal8237257543
2Manchester City7837239543
3Manchester United68371911716
12Everton4937131014-2
17Tottenham383791117-10

Horario Tottenham y Everton, según país

  • Argentina: 12:00 horas
  • Colombia y Perú: 10:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 11:00 horas