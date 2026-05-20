U. Magdalena se enfrentará ante Bogotá FC por la fecha 6 del grupo B

Mañana desde las 16:00 horas, U. Magdalena recibirá a Bogotá FC en el estadio Armando Maestre Pavajeau, por la fecha 6 del grupo B de la Primera B.

Así llegan U. Magdalena y Bogotá FC

Luego de los resultados en la jornada anterior, los equipos buscarán reencontrarse con la victoria. El anfitrión sólo pudo empatar en su enfrentamiento previo, mientras que la visita viene de perder su último partido de la temporada actual.

Últimos resultados de U. Magdalena en partidos de la Primera B

U. Magdalena llega con resultado de empate, 1-1, ante Barranquilla FC. Tiene un historial irregular con 1 derrota, 2 victorias y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados, con 4 goles en contra. Marcó 8 tantos en el rival en esos encuentros.

Últimos resultados de Bogotá FC en partidos de la Primera B

Bogotá FC cayó derrotado 1 a 2 ante Real Cartagena. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 2 veces e igualó en 2. Ha marcado 3 goles y recibió 8.

El conjunto local ganó 3 partidos y empató 2 en sus últimos 5 partidos disputados en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 27 de abril, en Cuadrangulares del torneo Colombia - Primera B I 2026, y terminó en empate a 1.

Horario U. Magdalena y Bogotá FC, según país