West Ham United vs Leeds United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 38 de la Premier League

A partir de las 10:00 horas el próximo domingo 24 de mayo, Leeds United visita a West Ham United en el estadio Boleyn Ground, por el duelo correspondiente a la fecha 38 de la Premier League.

Así llegan West Ham United y Leeds United

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de West Ham United en partidos de la Premier League

West Ham United recibió un duro golpe y cayó 1 a 3 ante su rival Newcastle United. En los últimos encuentros del torneo, sumó 1 partido ganado, 1 empatado y 2 perdidos. Ha recibido 8 goles y registró 3 a favor.

Últimos resultados de Leeds United en partidos de la Premier League

Leeds United llega triunfante luego de ver caer a Brighton and Hove con un marcador 1-0. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 2 y 2 empató . Pudo festejar 10 goles y sus rivales han podido vencer su arco 4 veces.

El historial indica un marcador con 2 victorias para el equipo local, 2 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 24 de octubre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Leeds United se impuso por 2 a 1.

El local se ubica en el décimo octavo puesto con 36 puntos (9 PG - 9 PE - 19 PP), mientras que el visitante tiene 47 unidades y se coloca en décimo cuarto lugar de la tabla (11 PG - 14 PE - 12 PP).

Anthony Taylor es el árbitro designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 82 37 25 7 5 43 2 Manchester City 78 37 23 9 5 43 3 Manchester United 68 37 19 11 7 16 14 Leeds United 47 37 11 14 12 -4 18 West Ham United 36 37 9 9 19 -22

Horario West Ham United y Leeds United, según país