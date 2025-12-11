Suscribirse

Dos empresarias colombianas impulsan un posbiótico que actúa sobre la microbiota intestinal para mejorar el metabolismo

Creado por Beatriz Hincapié y Eliana Valencia, el producto actúa sobre la microbiota intestinal y ha beneficiado a más de 50.000 personas en varios países.

Redacción Semana
11 de diciembre de 2025, 11:33 p. m.
Beatriz Hincapié y Eliana Valencia
Beatriz Hincapié y Eliana Valencia | Foto: Suministrada / API

El aumento de enfermedades metabólicas y trastornos digestivos ha llevado a dos empresarias colombianas a impulsar el uso de posbióticos como estrategia de salud preventiva. Entre el 12,5 % y el 31,4 % de la población adulta mundial padece síndrome metabólico, un conjunto de factores de riesgo que incluye obesidad abdominal, resistencia a la insulina, dislipidemia e hipertensión, según un metaanálisis publicado en la revista Diabetes Research and Clinical Practice.

En respuesta a esta situación, Beatriz Hincapié y Eliana Valencia desarrollaron Posbion, un posbiótico basado en la cepa BPL1® HT, que ha sido utilizado por más de 50.000 personas en países como Estados Unidos, Ecuador, Perú y Londres.

“Por un lado, contribuye a regular los niveles de grasas circulantes en el organismo y, por otro, actúa sobre la vía IGF-1, una hormona similar a la insulina que ayuda a controlar el azúcar en la sangre, lo que favorece un mejor equilibrio glucémico y una mayor sensibilidad a la insulina. Todo esto se logra gracias a su capacidad para promover el equilibrio de la microbiota intestinal”, explica Valencia.

Estudios publicados en la Journal of Agricultural and Food Chemistry señalan que los posbióticos modulan procesos inflamatorios asociados al metabolismo energético, optimizan la utilización de nutrientes y favorecen la producción de metabolitos que regulan el apetito y la respuesta frente a dietas altas en grasas.

Valencia agrega que “en términos generales, este posbiótico apoya la reducción del tejido adiposo y contribuye a una mejor regulación del apetito, lo que se traduce en mayor saciedad y un metabolismo más eficiente. Esto también impacta de forma positiva la salud en general, ya que en el intestino, que es nuestro ‘segundo cerebro’, se regulan procesos relacionados con la energía, la respuesta inflamatoria y el bienestar emocional”.

Posbion, avalado por Invima y FDA, mantiene un índice de satisfacción superior al 90 % y coincide con la expansión global del mercado de posbióticos, que alcanzó los USD 78,91 mil millones en 2024 y se proyecta en USD 113,43 mil millones para 2029, según Mordor Intelligence.

