El ahorro consciente, una meta que cobra relevancia en Colombia: “Ahorrar con paciencia y gastar con parsimonia”, propone Confiar Coop

Cada 31 de octubre se conmemora el Día Mundial del Ahorro, una fecha creada en 1924 para fomentar la planificación financiera y el uso responsable de los recursos. En Colombia, el tema cobra relevancia ante la disminución del ahorro nacional, que según el superintendente financiero César Ferrari pasó del 18,6 % del PIB en 2005 al 6,2 % en el segundo trimestre de 2025, mientras el consumo continúa en aumento.

En este contexto, Confiar Coop promueve una reflexión sobre la manera en que las personas administran su dinero y toman decisiones económicas. Bajo el principio “Ahorrar con paciencia y gastar con parsimonia [lentitud]”, la cooperativa plantea que el ahorro no solo consiste en guardar dinero, sino en hacerlo con propósito y previsión.

A través de iniciativas educativas como “Adri, la entrenadora del ahorro”, y en alianza con la Corporación de Microfinanzas Fomentamos, Confiar acompaña a distintos grupos sociales en la adopción de hábitos financieros sostenibles. Entre las recomendaciones que comparte están:

Elaborar un presupuesto que incluya gastos fijos, imprevistos y ahorro.

Controlar los “gastos hormiga”.

Preguntarse antes de comprar: ¿lo necesito, lo deseo o solo quiero aparentar?

Considerar el ahorro como una forma de autocuidado y previsión.

Practicar el consumo circular —reutilizar, reparar, intercambiar—.

Usar el crédito con propósitos productivos o educativos.

Ahorrar es invertir: en salud, educación, vejez y metas personales.