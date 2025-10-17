Cápsula
El ahorro consciente, una meta que cobra relevancia en Colombia: “Ahorrar con paciencia y gastar con parsimonia”, propone Confiar Coop
En el marco del Día Mundial del Ahorro, Confiar Coop hace un llamado a promover decisiones financieras responsables y a fortalecer la cultura del ahorro en comunidad.
Cada 31 de octubre se conmemora el Día Mundial del Ahorro, una fecha creada en 1924 para fomentar la planificación financiera y el uso responsable de los recursos. En Colombia, el tema cobra relevancia ante la disminución del ahorro nacional, que según el superintendente financiero César Ferrari pasó del 18,6 % del PIB en 2005 al 6,2 % en el segundo trimestre de 2025, mientras el consumo continúa en aumento.
En este contexto, Confiar Coop promueve una reflexión sobre la manera en que las personas administran su dinero y toman decisiones económicas. Bajo el principio “Ahorrar con paciencia y gastar con parsimonia [lentitud]”, la cooperativa plantea que el ahorro no solo consiste en guardar dinero, sino en hacerlo con propósito y previsión.
A través de iniciativas educativas como “Adri, la entrenadora del ahorro”, y en alianza con la Corporación de Microfinanzas Fomentamos, Confiar acompaña a distintos grupos sociales en la adopción de hábitos financieros sostenibles. Entre las recomendaciones que comparte están:
- Elaborar un presupuesto que incluya gastos fijos, imprevistos y ahorro.
- Controlar los “gastos hormiga”.
- Preguntarse antes de comprar: ¿lo necesito, lo deseo o solo quiero aparentar?
- Considerar el ahorro como una forma de autocuidado y previsión.
- Practicar el consumo circular —reutilizar, reparar, intercambiar—.
- Usar el crédito con propósitos productivos o educativos.
- Ahorrar es invertir: en salud, educación, vejez y metas personales.
La cooperativa también avanza en la modernización de sus servicios digitales, que permiten abrir productos de ahorro, realizar pagos con QR y hacer retiros sin tarjeta.