El megaproyecto colombiano Rivana Business Park Etapa 2 fue reconocido como el Mejor Proyecto Corporativo del Año en los GRI Awards Andean & Central America Real Estate 2025, celebrados en Bogotá por el Global Real Estate Institute. La distinción resalta su diseño, impacto en el desarrollo urbano y relevancia en el mercado empresarial de Medellín y la región.

Los GRI Awards reúnen a desarrolladores e inversionistas para destacar proyectos inmobiliarios por su calidad, innovación y aporte al desarrollo urbano, evaluando decenas de postulaciones en más de diez categorías. Rivana Etapa 2 se destacó frente a desarrollos como Ezalia Office Lofts en Santo Domingo, IQ Oficinas en Perú, Torre Emblema en El Salvador y Conecta 80 en Bogotá, por su integración de arquitectura, espacio público y visión de ciudad.

El premio reconoce el trabajo conjunto de QBO Constructores y Bienes & Bienes constructores, así como la visión de los propietarios e inversionistas del Fondo de Inversión Colectiva Inmobiliario Inmoval, administrado por Credicorp Capital Colombia SA.

“Creemos que Medellín, con su talento y su espíritu innovador, merecía un espacio a su altura. Recibir este reconocimiento en los GRI Awards confirma que estamos invirtiendo en la definición del nuevo epicentro corporativo de la capital antioqueña”, afirma Adriana Hurtado, executive director de inversiones inmobiliarias de Credicorp Capital.

Ubicado en el corredor Industriales, junto al río Medellín, Rivana Business Park combina oficinas, comercio, hotelería y servicios en más de 230.000 m² de área construida. Su diseño integra arquitectura de vanguardia, sostenibilidad y un concepto integral de espacio público. Rafael Londoño, presidente de QBO Constructores, explicó que “junto a Bienes & Bienes constructores, se han construido más de 100.000 metros cuadrados, posicionando a Rivana como el principal proyecto privado de oficinas en Medellín bajo la estructura de un único propietario para renta”.