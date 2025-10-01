Suscribirse

Economía

Colombia, una gran familia: referentes históricos y voces emblemáticas del fútbol colombiano

Un punto de encuentro cultural, donde el fútbol se convierta en la excusa perfecta para estar juntos.

Redacción Semana
1 de octubre de 2025, 5:05 a. m.
Selección Colombia tendría renovado tono para su nueva camiseta de cara al Mundial 2025
Selección Colombia tendría renovado tono para su nueva camiseta de cara al Mundial 2025 | Foto: Captura de Footy Headlines

Referentes históricos y voces emblemáticas del balompié colombiano recuerdan que, cuando se trata de fútbol, Colombia es una gran familia. Leyendas como Mario Yepes, Francisco Maturana, Faryd Mondragón y Óscar Córdoba, junto a la referente de la Selección femenina Daniela Montoya, se suman a la emoción de este momento junto a periodistas como Hernán Peláez, Nicolás Samper y Javier Fernández. Todos ellos representan generaciones distintas, pero unidos bajo una misma bandera: la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 26™.

Ellos reconectan con la esencia de lo que significa vivir el fútbol juntos: compartir, abrazarse, cantar y emocionarse con los que se eligen como familia. Llevar la fiesta a las calles, a las casas y a esos lugares donde la pasión por el fútbol se convierte en un idioma común.

Estarán en las principales ciudades del país para llevar la fiesta a las calles, a las casas y a esos lugares donde la pasión por el fútbol se convierte en un idioma común, en compañía de Buchanan’s.

Será un punto de encuentro cultural, donde el fútbol se convierta en la excusa perfecta para estar juntos, reír juntos y volver a sentirse parte de una misma familia llamada Colombia.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Fifa se pronuncia sobre Selección Colombia para el Mundial 2026: hicieron esto en su web oficial

2. Nueva Zelanda le aguó la fiesta a Egipto; Panamá y Ucrania quedaron debiendo: panorama en el Mundial Sub-20

3. Milei autoriza, por decreto, el desembarco de militares de EE. UU. en Argentina

4. Los dos palos seguidos de Inter Miami que la MLS no dejó pasar: ni Messi pudo anotar

5. Se pronuncian sobre Kevin Mier en México: esto dijeron sobre una costumbre que tiene

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Econimía

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.