Colombia, una gran familia: referentes históricos y voces emblemáticas del fútbol colombiano
Referentes históricos y voces emblemáticas del balompié colombiano recuerdan que, cuando se trata de fútbol, Colombia es una gran familia. Leyendas como Mario Yepes, Francisco Maturana, Faryd Mondragón y Óscar Córdoba, junto a la referente de la Selección femenina Daniela Montoya, se suman a la emoción de este momento junto a periodistas como Hernán Peláez, Nicolás Samper y Javier Fernández. Todos ellos representan generaciones distintas, pero unidos bajo una misma bandera: la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 26™.
Ellos reconectan con la esencia de lo que significa vivir el fútbol juntos: compartir, abrazarse, cantar y emocionarse con los que se eligen como familia. Llevar la fiesta a las calles, a las casas y a esos lugares donde la pasión por el fútbol se convierte en un idioma común.
Será un punto de encuentro cultural, donde el fútbol se convierta en la excusa perfecta para estar juntos, reír juntos y volver a sentirse parte de una misma familia llamada Colombia.