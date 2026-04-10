Colombianos tendrán oportunidad de viajar al debut de la Selección en México con gastos cubiertos

Según los reportes más recientes de la Fifa, Colombia se ubica entre las diez naciones con mayor volumen de solicitudes de entradas para el Mundial 2026 a nivel global, junto con países como Inglaterra, Brasil, Argentina y Alemania. El interés contrasta con los costos de acceso, ya que para el debut de la Selección Colombia frente a Uzbekistán, en Ciudad de México, los precios oficiales oscilan entre US$602 y US$1.014.

Colombianos podrán ir al partido debut en México Foto: Suministrada / API

En este contexto, la marca colombiana de moda masculina QUEST anunció una iniciativa orientada a facilitar la asistencia de hinchas al partido inaugural del equipo nacional, programado para el 17 de junio de 2026 en México, con un plan que contempla gastos pagos para los ganadores.

“Para nosotros, este Mundial es un gran momento que nos permite conectar el camino que hemos recorrido con nuestros embajadores y nuestra comunidad alrededor del fútbol. El propósito de la campaña “El Mundial empieza aquí, vívelo con QUEST” es que los colombianos vivan este deporte con actitud y estilo, y qué mejor manera de hacerlo que dándoles la posibilidad de estar en el debut de la Selección. Queremos que la emoción del torneo empiece aquí, en nuestras tiendas, integrando activaciones, productos especiales y experiencias que celebran ese orgullo por Colombia”, explicó Nicolás Giraldo, gerente de marca de la compañía.

La dinámica estará vigente hasta el 18 de mayo de 2026. Por cada compra igual o superior a $200.000 en puntos físicos, los clientes recibirán una tirilla de participación. El ganador podrá viajar a México con un acompañante para asistir al partido.

El sorteo se realizará el 21 de mayo de 2026. Los resultados se publicarán en el Instagram oficial de la marca.